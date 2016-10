HEUTE 28.10.2016 1. Wintergartennacht in Langenfeld zwischen Köln und Düsseldorf mit LIVE PIANO MUSIK in stimmungsvoller Atmosphäre Eintritt frei !

Ein ganz besonderer Event in ganz besonderer Location

Fortuna Wintergarten - Marktführer im Rheinland für Wintergärten

(firmenpresse) - HEUTE 1 Langenfelder Wintergartennacht mit LIVE PIANO Musik Freitag, 28.10.2016 ab 18.00 Uhr *** Eintritt frei *** !!



Der Marktführer für Wintergärten und Terrassendächer veranstaltet im Rahmen der Sonderinformationstage am 28 /29.Oktober 2016 am heutigen Freitag ab 18.00 Uhr die erste Wintergartennacht bei LIVE Piano Musik in stimmungsvoller Atmosphäre.



Genießen Sie zum Beispiel bei einem Glas Rotwein die vielfältigen Terrassenwelten und lauschen Sie der Piano Musik.



Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Öffnungszeiten unter www.Fortuna-Wintergarten.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.Fortuna-Wintergarten.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Fortuna Wintergarten - Marktführer im Rheinland für Wintergärten und Terrassendächer mit 1000 qm großer Ausstellung versteht sich auf Service von A-Z.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Fortuna Wintergarten Vertriebs GmbH

Leseranfragen:

Fortuna Wintergarten

40764 Langenfeld - Steinstr.1

Tel: 02173-18805

Fax 02173-17852



Thomas.Koehler(at)Fortuna-Wintergarten.de

Datum: 28.10.2016 - 11:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1418075

Anzahl Zeichen: 665

Kontakt-Informationen:

Firma: Fortuna Wintergarten Vertriebs GmbH

Ansprechpartner: Herr Thomas Köhler

Stadt: 40764 Langenfeld im Rheinland

Telefon: 02173-18805



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung