IoT-Lösungskonzept von IFS demonstriert Wertschöpfung durch Drohnen

IFS testet in einer Machbarkeitsstudie den Einsatz von Drohnen in der Instandhaltung (Quelle: IFS)

(firmenpresse) - IFS Labs präsentiert innovative Projekte für die Digitale Transformation.



Erlangen, 26. Oktober 2016 - Der weltweit agierende ERP-Anbieter IFS (http://www.IFSWORLD.com/de) hat auf der IFS World Conference 2016 (http://www.ifsworld.com/de/news-and-events/newsroom/2016/01/14/09/48/world-conference-2016-goeteborg/) in Göteborg eine Proof-of-Concept-Lösung für die Instandhaltung vorgestellt, die Drohnen-Technologie in IFS Applications integriert.



Konzipiert und realisiert wurde die Machbarkeitsstudie von IFS Labs, dem Think Tank von IFS. Die Lösung verbindet eine Drohne so mit IFS Applications, dass automatisch Arbeitsaufträge generiert werden können, während das Fluggerät Anlagen inspiziert.



Die Drohne nutzt computergestützte Bild-Analysen und kann damit Unterbrechungen in Stromleitungen erkennen. In solch einem Fall wird ihre Beobachtung über den IFS IoT Business Connector automatisch in IFS Applications registriert. Der Endanwender hat dann die Möglichkeit, die Beobachtungen der Drohne in IFS Lobby zu analysieren und zu verarbeiten. Dort stehen ihm Querverweise zu weiteren Informationen wie Geodaten oder Kundenfeedback zur Verfügung, so dass er die entsprechenden Instandhaltungs- und Reparatur-Arbeiten in die Wege leiten kann.



“Wir bei IFS Labs schauen immer über die aktuellen Anforderungen der Unternehmen hinaus, um zu antizipieren, welche Lösungen in Zukunft gebraucht werden”, so IFS Labs Director Bas de Vos. “Die Drohnen-Technologie bietet ein enormes Potenzial. Mit unserer Machbarkeitsstudie haben wir demonstriert, dass IFS Unternehmen dabei helfen kann, einen echten Mehrwert aus Innovationen zu ziehen und ihr Geschäft damit digital zu transformieren.”



In der Innovation Area der IFS World Conference 2016 wurden darüber hinaus weitere innovative IoT-Geschäftsanwendungen gezeigt, darunter Lösungen für Augmented Reality, Wearables, Beacons und 3D-Druck.



IFS Labs setzt Consumer-Technologien und innovative Lösungen aus den unterschiedlichsten Branchen ein und macht sie für IFS Applications nutzbar. Auf diesem Weg erprobt der Think Tank bereits heute Konzepte, die Unternehmen morgen brauchen, um ihr tägliches Geschäft produktiver und effizienter zu gestalten.





Weitere Informationen zu den Projekten von IFS Labs stehen auf http://www.ifsworld.com/de/loesungen/ifs-applications/ifs-labs/.



Unternehmensinformation / Kurzprofil:



Über IFS



IFS™ ist ein weltweit führender Anbieter von Business Software in den Bereichen Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Asset Management (EAM), Enterprise Service Management (ESM) und Enterprise Operational Intelligence (EOI). Die 1983 gegründete IFS unterstützt ihre Kunden mit umfassender Branchenexpertise dabei, agiler zu agieren und für die Zukunft optimal aufgestellt zu sein. So können sie Geschäftspotentiale erkennen und Wettbewerbsvorteile realisieren. Über 2.800 Mitarbeiter unterstützen die weltweit mehr als eine Million Anwender mit einer Kombination aus lokalen Niederlassungen und einem stetig wachsenden Partnernetzwerk.



IFS ist im deutschsprachigen Raum (DACH-Region) mit der IFS Deutschland in Erlangen und weiteren Niederlassungen in Dortmund, Mannheim und Neuss sowie der IFS Schweiz in Zürich mit insgesamt rund 250 Mitarbeitern vertreten. Zu den mehr als 300 namhaften Kunden von IFS DACH zählen zum Beispiel Dopag, Doppelmayr, Dürr Dental, Eickhoff, Franke, Hama, Huber SE, Huf Hülsbeck & Fürst, K2, Kendrion, LPKF, Marabu, maxon motor, Nova Werke, Osma, V-ZUG und Völkl Sports. Weitere Informationen unter IFSWORLD.com/de.



Aktuelle Neuigkeiten rund um IFS, Technologie und Innovation sind im IFS-Blog unter http://blogs.ifsworld.com/ (international) oder http://de.ifsworld.com/business-software/ (national), bei Twitter unter http://twitter.com/IFS_D_A_CH (national) oder http://twitter.com/ifsworld (international) und bei Facebook unter https://www.facebook.com/IFS.DACH.ERPSoftware (national) verfügbar.



