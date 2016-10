Kleine Maus erobert die Herzen der Kinder im Sturm

Der kleine und freche Mäuserich Finn aus dem Kinderbuch „Die Abenteuer des kleinen Finn“ erobert die Herzen der Kinder im Sturm. Seine Auftritte in Schulen und Kindergärten sprechen da Bände. In zahlreichen Lesungen durfte er schon seine Geschichte erzählen und die Zuhörer lauschten immer gebannt und konnten es kaum abwarten, was noch passiert.



Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=A5a71yd10gQ&feature=youtu.be&list=LLnrWQi3TGNmRm5EoXRQVqVQ



Beschreibung des Buches:

Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.

Die nette Familie zieht fort und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.

Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.

Taschenbuch: 116 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (20. August 2014)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3844815996

ISBN-13: 978-3844815993



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 5055 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 116 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 2 (28. August 2014)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B008FAK1R4

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Alle Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdo.com/



