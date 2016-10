oneclick goes UK

(firmenpresse) - Mitte des Jahres begann die oneclick AG aus Zürich, Schweiz, in Großbritannien mit ersten Marketingaktivitäten zu ihrer Application Delivery- und Streaming-Plattform Fuß zu fassen. Mit durchschlagendem Erfolg. Bereits nach kurzer Zeit konnten erste Systemhäuser und Firmenkunden gewonnen werden, welche die Plattform zur Verteilung von Softwareapplikationen und Daten in einen Browser-basierten Desktop mit großer Begeisterung einsetzen. Deshalb konnte oneclick mit der Eröffnung einer Niederlassung im Vereinigten Königreich eine ihrer strategischen Initiativen umsetzen.



"Wir sehen das Vereinigte Königreich als wichtigen Stützpunkt unserer Expansion in die anglo-amerikanischen Märkte", sagt Dominik Birgelen, CEO der oneclick AG. "Mit einer lokalen Repräsentanz in Großbritannien wollen wir unseren Partnern, Kunden und Interessenten zeigen, dass wir für Sie vor Ort sind."



Ein wesentlicher Grundstein für den erfolgreichen Aufbau war die ideale Besetzung des Direktors für Business Development. Mit Nehal Thakore konnte eine erstklassige Lösung gefunden werden, der sich am neuen Standort insbesondere um die Gewinnung neuer Partner und das Onboarding von Kunden kümmert. "Mir ist es wichtig, nachhaltige Beziehungen aufzubauen und Kunden mit einer herausfordernden IT-Ausgangslage davon zu überzeugen, wie einfach, schnell und sicher Applikationen und Daten über die oneclick?-Plattform von jeder Quelle weltweit verteilt werden können", gibt Nehal Thakore als persönliches Ziel vor, der auf über 15 Jahre Erfahrung bei der Umsetzung einer Vielzahl strategischer IT-Infrastrukturprojekte für Unternehmenskunden und Behörden zurückblickt. Vor seiner Tätigkeit bei oneclick, war Nehal Thakore in einer zentralen Abteilung der Regierung verantwortlich für Projekte zur Schaffung von Mehrwerten durch Digitale Transformation.



Wer mehr zur Application Delivery- und Streaming-Plattform der oneclick AG erfahren möchte, findet auf https://oneclick-cloud.com weitere Informationen und kann dort einen Testaccount beantragen.











Die oneclick AG mit Hauptsitz in Zürich (CH) und einem Innovationsmotor in Prien am Chiemsee (D) hat sich auf die Entwicklung einer Plattform für die automatisierte und sichere Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen spezialisiert. Das Ziel der oneclick AG ist es, das End User Computing mit zu gestalten und zu verbessern. Die oneclick AG wurde 2015 gegründet und hat 25 Mitarbeiter.



