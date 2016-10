Mit Jimdo die eigene Webseite erstellen

Jimdo bietet die Möglichkeit, kostenlos eine eigene Webseite zu erstellen. Die Handhabung ist einfach und man braucht keinerlei Vorkenntnisse. Schon bei der Anmeldung wird großer Wert auf Nutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit gelegt. Man ist binnen kürzester Zeit online und kann direkt starten, seine eigene Webseite zu gestalten.

Hier finden Sie interessante Webseiten, die mit Jimdo erstellt wurden. Viel Spaß beim Stöbern!

Paradies für Leseratten

Im Paradies für Leseratten werden Ihnen lesenswerte Bücher präsentiert.

Von K wie Kinderbuch, Kochbuch oder Krimi, über F wie Fantasie, R wie Roman bis hin zu Ratgebern und ... und ... und ... ist ganz bestimmt für jeden etwas Interessantes dabei.

Besonders interessant sind die NEUERSCHEINUNGEN.

Diese Rubrik wird ständig aktualisiert !!!

http://paradies-fuer-leseratten.jimdo.com/



Buchstabensüppchen - Literatur trifft Genuss

Im Buchstabensüppchen trifft Literatur auf Genuss.

Interessante Buchtipps und Leseproben machen Spaß auf mehr.

Schmackhafte Rezeptideen laden zum Nachkochen ein.

http://buchstabensueppchen.jimdo.com/



Kindereck

Im Kindereck dreht sich alles um Literatur und Unterhaltung für Kinder.

Bücher sind etwas ganz Besonderes. Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

http://kindereck.jimdo.com/



Pressemeldungen

Pressemitteilungen sind eines der am häufigsten verwendeten Medien, um Aufmerksamkeit für bestimmte Produkte zu erzielen. Um Neugierde zu wecken und Informationen an die breite Öffentlichkeit heranzutragen.

Auf dieser Seite können Sie anhand von Pressemeldungen interessante Bücher besser kennenzulernen.

http://pressemeldungen.jimdo.com/





Auch die Autoren Heidi Dahlsen, Christine Erdiç, Britta Kummer und Klaus J.Teutloff nutzten die Möglichkeit, mit Jimdo Webseiten Werbung für sich und ihre Bücher zu machen.

http://autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com/

http://christineerdic.jimdo.com/

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://klausj-teutloff.jimdo.com/



