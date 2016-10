4vestor betreut gemeinnützige Stiftung zu Selbstkosten

Soziales Engagement mal anders

(firmenpresse) - Die in München ansässige 4vestor GmbH, die auf Vermögensverwaltung, Honorarberatung und Stiftungsberatung spezialisiert ist, teilte heute über ihre Presseabteilung mit:



Zur Unterstützung von sozialen Projekten berät die 4vestor GmbH auch weiterhin gemeinnützige Stiftung auf Selbstkostenbasis und ohne Gewinnabsicht. Die Investmentfirma bietet den Stiftungen auf dieser Basis die Möglichkeit sich in Finanzfragen und unternehmerischen Entscheidungen beraten zu lassen.



Der Geschäftsführer der Firma begründet seine Entscheidung wie folgt:



"Für uns ist es wichtig, dass wir der Gesellschaft etwas zurück geben und gemeinnützige Projekte unterstützen."



Stiftungen stehen aktuell vor besonderen Herausforderungen. Das liegt vor allem an der derzeitigen Zinssituation. Risikolose Rentenpapiere sind seit längerem im negativen Bereich, sodass sich eine Investition nicht mehr rechnet. Aufgrund vieler Satzungen dürfen aber Stiftungen zum Teil nicht in andere Anlageklassen wie Aktien investieren. Hier sind Fachleute und Finanzexperten gefragt. Wir entwickeln auf Basis unserer Erfahrung spezielle Konzepte, die sowohl den Risikoanforderungen der Stiftungen, als auch den benötigten laufenden Erträgen gerechet werden. Nur so wird sichergestellt, dass der Stiftungszweck langfristig Bestand hat.









Die in München beheimatete 4vestor GmbH bietet ihren Kunden eine umfassende und zeitgemäße Wirtschaftsberatung auf Honorarbasis. Als zuverlässiger Partner im Bereich der Beratung betrachtet das Unternehmen vor allem die kosteneffiziente Nutzung der eigenen und der Kundenressourcen als eines seiner obersten Ziele. Der Kundenstamm der 4vestor GmbH setzt sich vor allem aus börsennotierten Unternehmen im Bereich der Investor Relations zusammen, aber auch aus Stiftungen, Vereinen und privaten Mandanten.

