Exklusivcatering von Markus Grein im NOVUM Würzburg

„Green Building“ für Konferenzen und Events





(firmenpresse) - Das NOVUM Businesscenter in Würzburg, gebaut nach den ökologischen Prinzipien des „Green Building“, bietet umfangreiche Möglichkeiten für Tagungen und Konferenzen. Für das Catering im Konferenz- und Veranstaltungszentrum zeichnet exklusiv Markus Grein verantwortlich. Genutzt wurde das NOVUM bisher unter anderem von Steuerseminare Graf, dem Handelsverband Bayern, dem Zahnärztlichen Bezirksverband Unterfranken, dem Bund Deutscher Heilpraktiker, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB) oder auch dem Deutsche Post Direct Marketing Center.



Konzipiert ist der dreiteilige Gebäudekomplex in der Nähe zum Bahnhof und der Würzburger Altstadt für eine gemischte Nutzung mit Büroflächen, einem Ärztezentrum, dem Konferenz- und Veranstaltungszentrum sowie gastronomischen Angeboten im Erdgeschoss. In einer Tiefgarage und Stellplätzen direkt am Komplex gibt es insgesamt 350 Parkplätze.



Der Tagungs- und Veranstaltungsbereich im NOVUM befindet sich barrierefrei auf einer Ebene. Für Veranstaltungen stehen neun Räume mit einer Nutzfläche von 1.644 qm zur Verfügung, die sich sowohl für Konferenzen und Tagungen als auch für wissenschaftliche Kongresse, Empfänge, Präsentationen und Galaveranstaltungen nutzen lassen. Die Raumgrößen variieren zwischen 20 und 305 qm für bis zu 350 Personen im größten Raum. Alle Räume haben Tageslichteinfall und eine Ausstattung mit aktueller Medientechnik.



Dazu kommt das sogenannte Vitrum. Dabei handelt es sich um ein lichtdurchflutetes Foyer zwischen den Gebäudekomplexen, das sich über zwei Stockwerke öffnet und sogar mit KFZs befahren lässt.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.markusgreincatering.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Markus Grein Catering

Markus Grein Catering ist ein Eventcatering-Unternehmen aus Würzburg mit Fokus auf Präsentationen und Ausstellungen namhafter Unternehmen wie NVG, Würth, Siemens, Wittenstein, S.Oliver, Drykorn oder auch Schneider Electric. Das Unternehmen betreibt mehrere Exklusivlocations, engagiert sich bei Rock im Park als Festival-Caterer und verfügt über eigenes Equipment für die Ausstattung von Veranstaltungen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Markus Grein Catering GmbH & Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

info(at)newslounge.de

Datum: 28.10.2016 - 11:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1418107

Anzahl Zeichen: 1715

Kontakt-Informationen:

Firma: Markus Grein Catering GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Markus Grein

Stadt: Würzburg

Telefon: +49 931 32987177



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 43 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung