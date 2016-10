Zuwanderer der zweiten Generation in der EU sind in der Regel gut in den Arbeitsmarkt integriert und haben ein hohes Bildungsniveau

(ots) - Im Jahr 2014 betrug der Anteil der im Inland

geborenen Personen ohne Migrationshintergrund in der Altersgruppe der

15- bis 64-Jährigen 82,4% der EU-Bevölkerung (251,7 Millionen

Personen). 11,5% (36,5 Millionen) waren im Ausland geboren und 6,1%

(18,4 Millionen) galten als Zuwanderer der zweiten Generation, da

4,4% (13,3 Millionen) mindestens ein in der EU geborenes Elternteil

hatten und bei 1,7% (5,1 Millionen) beide Elternteile außerhalb der

EU geboren waren.



Diese Daten stammen von Eurostat, dem statistischen Amt der

Europäischen Union.



Auf EU-Ebene war die Quote der tertiären Bildungsabschlüsse in der

Altersgruppe der 25- bis 54-Jährigen bei Zuwanderern der zweiten

Generation mit EU- sowie mit Nicht-EU-Hintergrund höher (38,5% bzw.

36,2%) als bei ihren Altersgenossen ohne Migrationshintergrund

(30,9%). Die Quote war bei ihnen auch höher als bei Zuwanderern der

ersten Generation, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat (33,3%) oder

einem Drittstaat (29,4%) geboren wurden.



In Deutschland lag die Quote der tertiären Bildungsabschlüsse von

Zuwanderern der zweiten Generation bei 25,1%. Damit war sie

niedriger als bei in Deutschland Geborenen ohne Migrationshintergrund

(29,2%), aber höher als diejenige von Zuwanderern der ersten

Generation (23,7%).



Au EU-Ebene war die Beschäftigungsquote von Zuwanderern der

zweiten Generation in der Altersgruppe der 25- bis 54-Jährigen mit

79,0% ähnlich der von im Inland Geborenen ohne Migrationshintergrund

(78,6%). In Deutschland lag sie mit 80,9% unter der von im Inland

geborenen Personen ohne Migrationshintergrund (86,0%).



Wie gut schneiden die Zuwanderer der zweiten Generation auf dem

Arbeitsmarkt und im Bildungsvergleich der Europäischen Union (EU) ab?

Wie sind die Leistungen der im Inland geborenen Nachkommen von

Zuwanderern im Verhältnis zur Leistung ihrer Altersgenossen mit im



Inland geborenen Eltern? Wie entwickeln sie sich im Vergleich zu

Zuwanderern der ersten Generation? Beeinflusst die Herkunft ihrer im

Ausland geborenen Eltern ihre Leistung? Antworten auf diese und

andere Fragen finden sich in der Reihe von "Statistics

Explained"-Artikeln zum Thema Zuwanderer der zweiten Generation, die

jüngst von Eurostat veröffentlicht wurden. In der Eurostat-Datenbank

ist ein noch größeres Spektrum an Daten verfügbar.



