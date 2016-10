Mietfreies Büro für Gründer

PRIOGO AG Existenzgründerwettbewerb 2016

(firmenpresse) - Passend zur Auftaktveranstaltung des AC²-Gründungswettbewerbs im Jahr 2016 bei der PRIOGO AG in Zülpich loben die beiden Vorstände der Aktiengesellschaft, David Muggli und Sebastian Pönsgen, folgende Preise aus:

Je ein mietfreies Büro (ca. 25 m²) im Innovationszentrum der PRIOGO AG an der Römerallee in Zülpich für ein Jahr inkl. synergetischer Anbindung an die PRIOGO AG

Der Preis wird in zwei Kategorien ausgelobt: Einmal im Bereich Grafik, Webdesign & Marketing, einmal im Bereich der TGA / Architektur.

In beiden Bereichen ist es die Aufgabe, zu einem vorgegebenen Thema einen Pitch auszuarbeiten, welcher den Umgang des Teilnehmers mit dem Thema in seinem Spezialgebiet skizziert.

Das Thema für den Bereich Grafik, Webdesign & Marketing lautet:

"Einführung der SOLARWATT MY RESERVE"

Für den Bereich TGA / Architektur lautet es:

"SEKTORKOPPLUNG - wir heizen mit der Sonne"

Der Gründungsvorstand der PRIOGO AG, David Muggli, beschreibt die Motivation der PRIOGO AG für den Wettbewerb folgendermaßen: "Insbesondere das Finden und Einrichten von eigenen Räumlichkeiten stellt für Existenzgründer häufig eine große Hürde im Gründungsprozess dar. Hier wollen wir helfen, und gleichzeitig den Gründern mit unserer Erfahrung zur Seite stehen. Natürlich erhoffen wir uns umgekehrt auch neue Impulse uns frische Ideen für unser Unternehmen."

Einsendeschluss ist der 30.11.2016, die Teilnehmer mit den interessantesten Beiträgen werden dann zu einer Projektvorstellung eingeladen, mittels welcher die Sieger des Existenzgründer-Wettbewerbs ermittelt werden. Die Räume können dann ab dem 02.01.2017 bezogen werden.

Die gleichzeitige Teilnahme am AC²-Wettbewerb ist keine Voraussetzung, darüber hinaus nimmt die PRIOGO AG auch gerne initiative Beiträge aus anderen Geschäftszweigen entgegen.





Über die Priogo AG:

Das Zülpicher Unternehmen hat sich auf regenerative Versorgungssysteme in der Haustechnik und Gebäudetechnik spezialisiert. Auch anspruchsvolle Sanierungsprojekte werden professionell betreut. "Energie Natürlich Profitabel!" - mit dieser Maxime ist die PRIOGO AG bei ihren Kunden sehr erfolgreich. Dabei lösen sich die Systemgrenzen zwischen dezentralisierter Erzeugung von Strom, Wärme und Mobilität auf.

Das Produktportfolio der inhabergeführten AG umfasst Photovoltaik, Solarstromspeicherung, Wärmepumpen und Biomasse-Heizung. Darüber hinaus setzt die PRIOGO AG zunehmend auf die Elektromobilität. Zudem bietet PRIOGO die Anlagenwartung, die Modernisierung von Bestandsanlagen und die Sanierung von Gebäuden oder Dächern an.

