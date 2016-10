Sunny Cars mit eintägigem Halloween-Rabatt

(firmenpresse) - München, 28. Oktober 2016 (w&p) - Hier treibt der Sparfuchs Schabernack: Zum Halloween-Fest am kommenden Montag, den 31. Oktober 2016, startet Sunny Cars eine Rabattaktion und räumt für alle Neubuchungen an diesem Tag einen Nachlass in Höhe von 13 Euro ein.

Der Rabatt gilt für alle Anmietungen im Zeitraum vom 1. November 2016 bis zum 31. Oktober 2017, er kann also für sämtliche geplanten Urlaubsreisen bis zum nächsten Halloween genutzt werden. Die Mindestmietdauer beträgt drei Tage.

Ein weiterer Anreiz: Der Nachlass in Höhe von 13 Euro gilt für alle Leistungspakete von Sunny Cars und somit auch für den Premium-Service, den Express- bzw. Express-VIP Service. Bei ihnen werden die gängigen Alles-Inklusive-Leistungen von Sunny Cars um zusätzliche Optionen wie zum Beispiel die Bevorzugung bei der Wagenübernahme oder -rückgabe ergänzt. Auch für die Ohne-Kaution-Pakete, bei denen beim Fahrzeugflottenanbieter vor Ort keine Kaution hinterlegt werden muss, gibt es den Halloween-Rabatt.

Wer die Halloween-Aktion von Sunny Cars zum Wochenbeginn nutzen möchte, kann das Mietauto - wie sämtliche Angebote - über das Reisebüro, auf https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 buchen.





Das inhabergeführte Unternehmen Sunny Cars wurde vor 25 Jahren in München gegründet und arbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohen Qualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Cars stehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Die wichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagen enthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen.

