Wanderwitz/Gundelach: Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin bekommt ein Gesicht

(ots) - Neues Museum am Kulturforum will Raum der

Kommunikation und Information sein



Das Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron wird gemeinsam mit

Vogt Landschaftsarchitekten aus Zürich den Neubau für das Museum

"Neue Nationalgalerie - Museum des 20. Jahrhunderts" am Berliner

Kulturforum errichten. Dazu erklären der kultur- und medienpolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marco Wanderwitz, und das

Mitglied des Preisgerichts und stellvertretende Vorsitzende des

Bundestagsausschusses für Kultur und Medien, Dr. Herlind Gundelach:



"Wir begrüßen, dass sich das Preisgericht einstimmig für einen

Architektenentwurf entschieden hat, für den der Deutsche Bundestag

200 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Der Entwurf passt sich

durch seine unspektakuläre Form nicht nur gut in die große Freifläche

zwischen der Neuen Nationalgalerie, dem Kulturforum und der

Philharmonie ein, er erfüllt auch die Anforderungen an ein Museum im

21. Jahrhundert: Das neue Museum will nicht nur ausstellen, sondern

die Menschen ganz bewusst einladen, sich mit Kunst und Kultur zu

beschäftigen, indem es Räume der Kommunikation und der Information,

aber auch des geselligen Beisammenseins vorhält.



"Wir freuen uns, dass die Bundeshauptstadt Berlin mit dem Entwurf

ein Museum erhält, das ihren Ruf als Kulturmetropole stärkt. Wir sind

uns sicher, dass das neue Museum aufgrund seiner Erscheinung und

Konzeption weltweit Beachtung finden wird."







Pressekontakt:

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle(at)cducsu.de



Original-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 12:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1418170

Anzahl Zeichen: 1958

Kontakt-Informationen:

Firma: CDU/CSU - Bundestagsfraktion

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 131 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung