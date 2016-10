Alice Weidel: "Die Koalition schenkt, die Arbeitnehmer zahlen"

(ots) - Zur Forderung der Initiative Neue Soziale

Marktwirtschaft (INSM) erklärt AfD-Bundesvorstandsmitglied Alice

Weidel:



"Die Renten-Initiative der INSM trifft ins Schwarze. Es ist

vollkommen richtig, jüngere Generationen vor den opportunistischen

und langfristig schädlichen Rentengeschenken eindringlich zu warnen.

Ja, liebe Arbeitnehmer von heute und morgen; die Rechnung für die

teuren Rentengeschenke zahlt ihr! Völlig richtig: 'Egal, ob

Haltelinie beim Rentenniveau, Ausweitung der Mütterrente'; das sind

nichts als teure Stellschrauben an einem kaputten System.



Die einzige Möglichkeit, mittelfristig aus dieser Falle zu

entrinnen, ist, AfD zu wählen. Wir stehen als einzige Partei in

Deutschland für eine umfassende, generationenübergreifende

Rentenreform.



Denn ein erfolgreiches Rentenkonzept muss einen umfassenden Ansatz

haben und darf sich nicht allein auf das Drehen einzelner

Stellschrauben zum Schaden der Beitragszahler beschränken, sondern

muss die Individualität und Selbstverantwortung der Menschen in ihrer

Altersvorsorgeplanung stärken.



Hielten wir am bestehenden Rentensystem fest, so wäre dieses nur

durch eine erhebliche Erhöhung des Renteneintrittsalters, eine

weitere Absenkung des Sicherungsniveaus und beträchtliche Erhöhungen

der Beitragssätze aufrecht zu erhalten. Das kann den Millionen von

Beitragszahlern nicht auch noch zugemutet werden. Zudem ist

Deutschlands Rentenniveau bereits heute schon das niedrigste in der

Eurozone.



Vor diesem Hintergrund darf sich niemand von den vermeintlichen

Rentengeschenken der Koalitionsparteien einlullen lassen. Wir müssen

an die Folgegenerationen und an die Zukunft der deutschen

Gesellschaft und nicht an die Wahl zur nächsten Legislaturperiode

denken."







