Dell EMC kombiniert unter dem Namen OpenScale eine ganze Reihe flexibler Finanzierungs-Lösungen

Dell EMC kündigt die Verfügbarkeit der OpenScale Finanzierungsmodelle von Dell Financial Services an. Sie bieten eine in der Branche bislang unerreichte Flexibilität bei der Finanzierung von IT-Projekten.

DellEMC OpenScale Payment Solutions (Quelle: DellEMC, Oktober 2016)

(firmenpresse) - Frankfurt am Main, 28. Oktober 2016 - OpenScale von Dell EMC kombiniert die Finanzierungsmodelle Dell Scale Ready und EMC OpenScale. Mit diesen neuen Angeboten erhalten Kunden von Dell EMC Zugriff auf ein sehr vielfältiges Portfolio an Finanzierungs-Lösungen, angefangen beim klassischen Leasing mit variablen Zahlungsmodalitäten über skalierende Modelle für schwer abschätzbaren IT-Bedarf bis hin zu Abgeltungsmodellen, die sich vollständig am IT-Verbrauch orientieren. Das Portfolio ist so aufgebaut, dass es alle denkbaren Anwendungsszenarien abdeckt - egal, ob es sich dabei um Legacy-Applikationen handelt, die in einer bereits erprobten und bewährten Umgebung gut planbar laufen, oder um Workloads mit hoher und höchster Variabilität und den daraus resultierenden Anforderungen an Flexibilität und Skalierbarkeit.



Folgende Finanzierungsmodelle sind verfügbar:



• Pay As You Grow: Der Kunde deckt seinen prognostizierten IT-Bedarf ab und bezahlt für die gesamte Lösung über abgestufte Zahlungen, die mit niedrigen Raten beginnen und sich mit dem Geschäftswachstum erhöhen;



• Provision and Pay: Das Unternehmen erwirbt die benötigte zusätzliche IT-Kapazität nach und nach. Die Zahlungen sind der Bereitstellung nachgelagert wodurch die Technologie schon implementiert und effizient nutzbar ist, bevor daraus Kosten entstehen;



• Ready Capacity: Kunden erwerben Speichertechnologie, die sich aus einem Basisspeicher und einem Zusatzspeicher zusammensetzt. Zahlungen für den Zusatzspeicher werden erst fällig, wenn er in Anspruch genommen wird, oder nach einem vereinbarten Zeitraum. Das erleichtert dem Unternehmen die Planung von Technologie-Upgrades und inkrementellen Speicherkapazitäten;



• Flex on Demand: Kunden mit variabler Server-, Storage- und konvergenter Infrastrukturnutzung zahlen nur für die Technologie, die sie auch tatsächlich nutzen, indem sie einen Sockelbetrag für die Basis-Speicherkapazität zahlen und der zusätzlich benötigte Speicher verbrauchsabhängig abgerechnet wird;





• Datacenter Utility: Damit wird eine Pay-per-Use-Umgebung für die gesamte IT-Infrastruktur eines Unternehmens eingerichtet, so dass die IT den Abteilungen die Kosten flexibel in Rechnung stellen kann, etwa die genutzte Menge an Speicher oder einen zeitlich definierten Zugriff auf Anwendungen;



• Cloud Flex: Unternehmen können damit flexibel die Anpassung ausgewählter Hybrid-Cloud-Lösungen von Dell EMC im Rahmen ihrer IT-Infrastruktur- und Rechenzentrumsplanung validieren, ohne vorher einen Kauf zu tätigen.





Die Ergebnisse einer Umfrage des Marktforschers IDC (1) zeigen, dass bei der Auswahl eines IT-Infrastrukturlieferanten mehr als die Hälfte der Befragten einen Anbieter bevorzugen, der einen flexiblen IT-Verbrauch anbieten kann. Die Kernaussagen sind:



• Die Verfügbarkeit von flexiblen Zahlungsoptionen oder Pay-per-Use-Modellen ist sehr wichtig (63 Prozent);



• Das Fehlen eines Pay-per-Use-Modells würde Unternehmen dazu veranlassen, einen IT-Infrastruktur- oder IT-Cloud-Service-Anbieter aus der Anbieterliste zu entfernen (56 Prozent).





Verfügbarkeit



Die OpenScale Payment Solutions von Dell EMC sind ab sofort direkt von Dell EMC, von Channel-Partnern in den meisten europäischen Ländern und den USA sowie von Finanzierungspartnern in mehr als 50 Ländern erhältlich.





Zitate



„Die Kunden haben jetzt die Möglichkeit, zu einem digitalen Geschäftsmodell zu wechseln, das vorausschauend neue Chancen und Innovationen auf agile Weise entdeckt. Doch um die Transformation voranzutreiben, ist eine passende Finanzierung notwendig“, erklärt Bill Wavro, President von Dell Financial Services. „Wir haben das Dell EMC OpenScale Payment Solutions Portfolio entwickelt, um unseren Kunden die ultimative Flexibilität in der Technologienutzung zu bieten, die ihren Anforderungen gerecht wird und zugleich die finanziellen Ziele erfüllt.“





Weitere Informationen



• Blog: „How to Determine the Right Technology Consumption Option for You“ (2)



• Aktuelle Nachrichten zu Dell EMC auf Twitter unter (at)DellEMCNews und #DellEMCWorld



• Kontakt zu Dell EMC: Twitter, Facebook, YouTube und LinkedIn





Dell auf Twitter: http://twitter.com/DellGmbH

Dell Blog: http://de.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/





(1) IDC, Enterprise Customers View of Pay-Per-Use Offerings, August 2016, Doc # US41673116



(2) http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2016/10/17/how-to-determine-the-right-technology-consumption-option-for-you





Diese Presseinformation und Bildmaterial können unter www.pr-com.de/dell abgerufen werden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dellemc.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Dell EMC (www.dellemc.com) ist Teil der Unternehmensfamilie Dell Technologies (www.delltechnologies.com) und ermöglicht es Organisationen, ihre Rechenzentren durch den Einsatz branchenführender konvergenter Infrastrukturen, Server, Speichersysteme und Datensicherheits-Technologien zu modernisieren, zu automatisieren und zu transformieren. Unternehmen und Behörden schaffen damit eine verlässliche Grundlage, um ihre IT durch Hybrid-Cloud-Lösungen und ihr Geschäft durch Cloud-native Anwendungen und Big-Data-Lösungen zukunftsfähig zu machen. Kunden in 180 Ländern, einschließlich 98% der Fortune-500-Unternehmen, vertrauen auf die IT-Lösungen von Dell EMC und das branchenweit umfangreichste und innovativste Portfolio - vom Client über Lösungen für das Rechenzentrum bis in die Cloud.





Dell Financial Services ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dell Technologies und ein globaler Finanzdienstleister, der Gesamtlösungen von Dell, Dell EMC, VMware sowie Hardware, Software und Services von Drittanbietern für Kunden und Channel-Partner in über 50 Ländern finanziert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Dell EMC

PresseKontakt / Agentur:

Michael Rufer

Dell

+49 69 9792 3271

Michael.Rufer(at)dell.com



Bianca Stupp

PR-COM

+49 89 59997 709

bianca.stupp(at)pr-com.de

Datum: 28.10.2016 - 12:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1418174

Anzahl Zeichen: 5130

Kontakt-Informationen:

Firma: Dell EMC



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.10.16



Diese Pressemitteilung wurde bisher 131 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung