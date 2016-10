"hart aber fair"

am Montag 31. Oktober 2016, 21.00 Uhr live aus Köln

(ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Volksabstimmung für alle - sind Bürger die besseren Politiker?



Die Gäste:

Markus Söder (CSU, Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für

Landesentwicklung und Heimat)

Claudine Nierth (Bundesvorstandssprecherin des Vereins "Mehr

Demokratie")

Werner Patzelt (Politikwissenschaftler, Professor für Politische

Systeme und Systemvergleich am Institut für Politikwissenschaften der

Technischen Universität Dresden)

Wolfgang Kubicki (FDP, stellv. Bundesvorsitzender; Vorsitzender der

FDP-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein)

Bettina Gaus (politische Korrespondentin der "taz")



Im Einzelgespräch:

Michael Hermann (Schweizer Politikwissenschaftler und Wahlforscher)



Die CSU stimmt gerade darüber ab, andere Parteien sind klar dafür,

die CDU dagegen: Volksabstimmungen auch im Bund. Wird damit der

Wutbürger befriedet, die Demokratie belebt? Oder drohen dann der

Durchmarsch der Populisten und mehr Druck auf Minderheiten?



Interessierte können sich auch während der Sendung per Facebook

und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die

aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion

übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der

Sendung diskutieren. E-Mail hart-aber-fair(at)wdr.de; Homepage

www.hartaberfair.de







Pressekontakt:

Redaktion: Markus Zeidler



Pressekontakt:

Dr. Lars Jacob

Presse und Information Das Erste

Tel.: 089/5900-42898,

E-Mail: lars.jacob(at)DasErste.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 12:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1418182

Anzahl Zeichen: 1841

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung