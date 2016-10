EMA erklärt sich bereit, den Antrag von PharmaMar auf Marktzulassung für Aplidin® zu beurteilen

PharmaMar (MCE: PHM) hat heute bekanntgegeben, dass die

Europäische Arzneimittelagentur (EMA) sich bereit erklärt hat, den

Antrag auf Marktzulassung (MAA) für Aplidin® (Plitidepsin) in

Kombination mit Dexamethason zur Behandlung des

rezidivierten/refraktären multiplem Myeloms (MM) zu beurteilen.



PharmaMar hat aufgrund der positiven Ergebnisse der ADMYRE-Studie

den oben genannten Antrag für das Antitumor-Medikament marinen

Ursprungs Aplidin® zur Anwendung in Kombination mit Dexamethason

gestellt. Plitidepsin könnte eine therapeutische Alternative für

Patienten mit rezidivierendem bzw. refraktärem multiplem Myelom sein.



Nach dieser Annahme wird die EMA mit der Beurteilung dieser

potenziellen Behandlung für eine Art von Blutkrebs beginnen, die 10 %

aller hämatologischen malignen Erkrankungen darstellt.



ADMYRE ist eine randomisierte, klinische Phase-III-Studie zur

Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Aplidin® mit

Dexamethason im Vergleich zu Dexamethason bei Patienten mit

rezidivierendem/refraktären MM nach mindestens drei und höchstens

sechs vorherigen therapeutischen Maßnahmen. Die Ergebnisse der

ADMYRE-Studie zeigten eine statistisch signifikante Reduktion von 35

% beim Risiko einer Progression oder des Todes gegenüber dem

Vergleichsarzneimittel. Die Studie erfüllte ihren primären Endpunkt.



Über das Multiple Myelom



Das multiple Myelom ist eine relativ seltene Art von Blutkrebs,

die 10 % aller hämatologischen malignen Erkrankungen darstellt. Sie

wird von malignen Plasmazellen verursacht, die sich sehr rasch

vermehren.[i]. Normale Plasmazellen sind weiße Blutkörperchen, die

Teil des Immunsystems sind und sich im Knochenmark befinden. Sie

produzieren Antikörper, die für die Bekämpfung von Infektionen



notwendig sind.[ii]. Abnorme Zellen bilden eine bestimmte Art von

Antikörpern, die dem Körper nicht gut tun, sich anreichern und

dadurch normale Zellen an ihrer Funktion hindern. Im Jahr 2015 wurden

26.850 neue Fälle in den USA diagnostiziert und ca. 11.200 Menschen

starben an dieser Krankheit[iii]. In Europa beträgt die Inzidenz 4,5

- 6,0 von 100 000 pro Jahr Diagnostizierten[iv] und die Prävalenz

liegt bei 18 diagnostizierten Fällen pro 100 000 Einwohner in fünf

Jahren[v].



i. http://www.cancer.org/cancer/multiplemyeloma/detailedguide/mult

iple-myeloma-what-is-multiple-myeloma



ii. http://www.myeloma.org.uk/information/what-is-myeloma/



iii. http://seer.cancer.gov/statfacts/html/mulmy.html



iv. http://www.esmo.org/Guidelines/Haematological-Malignancies/Mul

tiple-Myeloma



v. GLOBOCAN 2012, IARC - 6.9.2016



