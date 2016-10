ZDF dreht neuen "Bella Block"-Krimi / Henrik Birch in einer Doppelrolle (FOTO)

"Haus der Freude" lautet der Arbeitstitel des vorletzten "Bella

Block"-Krimis, der zurzeit in Teltow, Ludwigsfelde und Berlin für das

ZDF entsteht.



In ihrem 37. Fall wird Bella Block (Hannelore Hoger) mit dem

mysteriösen Tod eines Mannes in einem ländlichen Freudenhaus

konfrontiert. Neben Hannelore Hoger spielt der dänische Schauspieler

Henrik Birch ("Borgen") in einer Doppelrolle. In den weiteren Rollen

agieren Matti Schmidt-Schaller, Katja Weitzenböck, Lina Wendel, Tim

Kalkhof, Tom Jahn und andere. Inszeniert wird der Film von Jo Baier

("Nicht alle waren Mörder"). Das Drehbuch schrieb Beate Langmaack

("Frau Roggenschaubs Reise").



Bei einer Autopanne lernt Bella Block in einer brandenburgischen

Kleinstadt den Kfz-Mechaniker Jens Johannsen kennen, der vor

Jahrzehnten zusammen mit seinem Zwillingsbruder Lars wegen einer Frau

von Dänemark in die ostdeutsche Provinz gezogen war. Lars ist kurz

zuvor an einem Herzinfarkt gestorben. Jens zweifelt jedoch an der

Todesursache und bittet Bella um Hilfe. Sie beginnt in dem kleinen

Ort zu ermitteln und blickt hinter die idyllischen Fassade. Lars'

Witwe ist die Bürgermeisterin der Stadt, die die zukünftige Landrätin

werden möchte. Sie kämpft gegen das ortsansässige Erotiklokal

"Cherie" und hat hochfliegende touristische Träume für die

Kleinstadt. Bei Lars' Beerdigung bemerkt Bella, dass die

"Cherie"-Chefin Lilo mit dem Verstorbenen nicht nur eine

Geschäftsbeziehung verband.



"Bella Block - Haus der Freude" wird von der UFA Fiction

produziert, der Produzent ist Joachim Kosack. Die Redaktion im ZDF

hat Pit Rampelt. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 25.

November 2016. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



Datum: 28.10.2016 - 12:53

