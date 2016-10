Das Erste: "Bericht aus Berlin"

am Sonntag, 30. Oktober 2016, um 18:30 Uhr im Ersten

(ots) - Geplante Themen:



Schöne neue Arbeitswelt: Mensch gegen Maschine?

Paketauslieferung per Roboter, Post per Drohne - längst ist das keine

Zukunftsmusik mehr. Doch nicht nur Routinejobs fallen der

Digitalisierung zum Opfer: Es kann fast alle Berufsfelder treffen,

sagen Wissenschaftler. Und damit steht eine Gewissheit in Frage:

Durch Strukturwandel sind bisher oft mehr Jobs entstanden, als

verloren gingen. Das könnte diesmal anders sein. Und auch "wie" wir

arbeiten, wandelt sich. Inzwischen lauern Crowdworker, eine Vielzahl

freier Mitarbeiter, auf virtuellen Plattformen auf den nächsten Job.

Tagelöhner nannte man das früher. Sie untergraben das System sozialer

Sicherung - öffnen für Unternehmen aber die Möglichkeiten, Kosten zu

senken und Löhne zu drücken. Doch die Bundesarbeitsministerin ist

erstaunlich unbesorgt angesichts solch disruptiver Phänomene. Andrea

Nahles will die Problematik zwar in einem Weißbuch ausloten, aber

stehen darin mehr als die üblichen Begriffswolken? Ein Beitrag von

Marie von Mallinckrodt anlässlich der ARD-Themenwoche "Zukunft der

Arbeit".



Sinkendes Rentenniveau: Ein System aus den Fugen?

"Sicher" ist an der Rente vor allem eines: Nachfolgende Generationen

werden im Vergleich zum Lohn niedrigere Renten haben. Politiker aller

Couleur fordern deshalb "Gegenmaßnahmen". Und sicher ist auch: Das

wird teuer! Arbeitsministerin Andrea Nahles hat zwar eine

"verlässliche Haltelinie" zugesagt, über Details hüllt sie sich aber

in Schweigen - und berät seit Monaten mit Tarifpartnern,

Wissenschaftlern und Politikern. Denn schließlich dürfen die Beiträge

nicht durch die Decke schießen. Klar ist aber auch: Wer das

Rentenniveau stabilisieren will, wird die junge Generation belasten,

ob mit höheren Beiträgen oder längerer Lebensarbeitszeit. Im November

will Nahles ihr Rentenkonzept vorlegen. Am Freitag wird die Union



schon mal für sich beraten. Manche fürchten, dass vor allem teure

Wahlgeschenke für die rund 20 Millionen Rentner auf den Weg gebracht

werden. Annekarin Lammers und Thomas Eberding zeigen anhand eines

Unternehmens, wo die sozialen und politischen Frontlinien verlaufen.



Zu beiden Themen ein Studiogespräch mit Andrea Nahles, SPD,

Bundesministerin für Arbeit und Soziales



Moderation: Thomas Baumann



Weitere Informationen zur Sendung finden Sie direkt nach

Ausstrahlung unter www.berichtausberlin.de







Pressekontakt:

ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,

E-Mail: presse(at)ard-hauptstadtstudio.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ARD Das Erste

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 12:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1418190

Anzahl Zeichen: 2903

Kontakt-Informationen:

Firma: ARD Das Erste

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung