Der Tagesspiegel: SPD wehrt sich gegen Verbot des Versandhandels mit rezeptpflichtiger Arznei

(ots) - Der Plan von Gesundheitsminister Hermann Gröhe

(CDU), den Versandhandel mit verschreibungspflichtiger Arznei zu

verbieten, stößt in der Koalition auf Widerstand. Es könne nicht

sein, dass deutsche Kunden von den Vorteilen des Versandhandels

abgeschnitten werden, sagte SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach dem

Berliner "Tagesspiegel" (Samstagausgabe). "Ich warne hier vor

Schnellschüssen." Es gebe hierzulande viele Patienten, die über den

Versandhandel gut und preisgünstig mit Medikamenten versorgt werden

könnten. Statt den Versandhandel zu verbieten, müsse man die

Beratungs- und Serviceleistungen in deutschen Apotheken besser

bezahlen.



Online: http://www.tagesspiegel.de/politik/doc-morris-gegen-apothe

ken-vor-ort-groehe-will-versandhandel-mit-arzneien-auf-rezept-verbiet

en/14753364.html



