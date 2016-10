Lutz Aengevelt: „Erster Schritt in Richtung Zwangswirtschaft!“

Geplante Eingriffsrechte der Finanzaufsicht bei Immobilienkrediten

Dr. Lutz Aengevelt, geschäftsführender Gesellschafter AENGEVELT IMMOBILIEN

(firmenpresse) - Das Finanzministerium plant ein Gesetz, das der Bundestag noch vor der Sommerpause 2017 verabschieden und der Finanzaufsicht Eingriffsmöglichkeiten bei Immobilienkrediten geben soll. Vorgesehen ist u.a., dass sie



- Banken und Kreditnehmern vorschreiben kann, in welchem Zeitraum welcher Kreditanteil zurückgezahlt sein muss.

- Kreditobergrenzen festlegen kann.

- Mindesttilgungen bestimmen darf.



Diese Maßnahmen sollen nur zum Einsatz kommen, wenn die Finanzaufsicht in Rückkopplung mit der Bundesbank eine Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems sieht. Sie dienen also dem Schutz des Finanzsystems, nicht dem der Kreditnehmer!



Aufhänger ist die in den letzten Wochen und Monaten in Politik und Wirtschaft anhaltend geäußerte Sorge einer Immobilienblase in Deutschland.

Tatsächlich fehlen dafür derzeit wesentliche Voraussetzungen, weil das Bankensystem als Ergebnis der internationalen Bankenkrise vorsichtiger ist und auf fehlendes Eigenkapital und/oder unzureichende Rückzahlungsmöglichkeiten achtet.

Vielmehr spiegelt das steigende Kauf- und Mietpreisniveau in den Wohnungsmärkten insbesondere der fünf Wachstumskerne Berlin, München, Hamburg, Frankfurt/Main und Düsseldorf die dortigen Angebotsengpässe.

Unerlässlich ist allerdings, vor allem die Preis-/Einkommens- und die Miet-/Einkommens-Relationen weiter sorgfältig im Auge zu behalten. Denn das Wohnungsangebot insgesamt muss letztendlich für breite Bedarfsgruppen passend und bezahlbar sein und bleiben und nicht nur für die dünne Schicht der Spitzenverdiener, die sich in der Vergangenheit nachweislich sehr gut am Markt eingedeckt hat.



Viel kritischer ist allerdings das geplante Gesetz selbst zu sehen. Denn es ist aus meiner Sicht bereits ein wesentlicher Schritt auf dem Weg in Richtung Zwangswirtschaft.

Die nächsten Schritte aus dem Lehrbuch der politischen Ökonomie sind Zwangshypotheken mit der „Begründung“ der Gewinn-Abschöpfung für Darlehensnehmer, kombiniert mit den Markt nicht berücksichtigenden, eng getakteten Zwangs-Rückzahlungen der aufgenommenen Hypotheken, genannt „Hypotheken-Gewinnabgabe“.





Das hatten wir alles schon einmal inklusive der „Beglückung“ mit staatlich veranlassten grundbuchlichen Zwangseintragungen und dient heute nicht einer vorgeschobenen Sorge vor einer Immobilienblase, sondern ist der Einstieg in die unumgänglich notwendige Rückführung der ins Finanzierungssystem übermäßig eingeschleusten Liquidität. Und nebenbei platzt so mancher Traum vom Eigenheim.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aengevelt.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2015: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 500 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von über 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, ebenfalls 99% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY als fairster Immobilienmakler ausgezeichnet und als einziger Makler in vier von fünf Kategorien mit „sehr gut“ bewertet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 11/2016, 09.03.2016).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

Dies ist eine Pressemitteilung von

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

PresseKontakt / Agentur:

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

Datum: 28.10.2016 - 13:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1418194

Anzahl Zeichen: 2647

Kontakt-Informationen:

Firma: AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Thomas Glodek

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211-83 91-307



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung