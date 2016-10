Peer und Gynt in Düsseldorf Bilk

Das neue Kindertheaterstück, ein Märchen aus dem Trollreich von Paul Mahr, am 6. November 2016 ab 16 Uhr, in der evangelischen Luthergemeinde Bilk, präsentiert vom NiederrheinTheater.

Verena Bill, Michael Koenen und Christian Stock, Foto: Hermann-Jürgen Schmitz

(firmenpresse) - Peer glaubt ganz fest daran, dass es Trolle gibt. Seine Mutter Aase und Lehrer Grieg halten ihn deshalb für einen unverbesserlichen Lügner.



Doch als Peer tatsächlich die Trollprinzessin Gynt trifft, beginnt für ihn ein großes Abenteuer unter der Erde, im Trollreich. Dass es bei den Trollen als Frechheit gilt, sich zu bedanken und eine Ohrfeige etwas sehr Gutes ist, sorgt zunächst für einige Missverständnisse.



Aber Peer und Gynt beweisen, dass Liebe viel stärker ist als die vermeintlich unüberwindlichen kulturellen Unterschiede. Sie zeigen uns, dass wir das Fremde in uns und der Welt nicht fürchten müssen, sondern dass es unser Leben kreativ verändern kann. Wir müssen nur beginnen, uns zu unterhalten - notfalls auch mit Händen und Füßen.



Sehen Sie den aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler Christian Stock als Trollkönig.



Informationen in Kürze:

"Peer und Gynt" ein Trollmärchen nach Paul Maar

Für Kinder ab 4 Jahren

6. November 2016, 16 Uhr

Evangelische Lutherkirche, Düsseldorf

Kopernikusstraße 9b

Tickets: 5,-? Kinder, 6,- ? Erwachsene



Tickets beim Gemeindebüro der. ev.Luthergemeinde

Telefon: 0211-934430

online: www.niederrheintheater.de



Vorverkaufsstellen:

Presse + Buch im Bahnhof Grauert GmbH, Konrad-Adenauer-Platz 14, 40210 Düsseldorf

Konzert Theater Kasse Heinersdorff, Heinrich Heine Allee 24, 40213 Düsseldorf

Ticketshop Kautz, Adersstrasse 48, 40215 Düsseldorf

ITS Reisebüro Horst Krau?e, Brehmstraße 34, 40239 Düsseldorf

Ticketshop Stockum, Am Hain 2, 40474 Düsseldorf



Tickethotline: 02163-889124

Tickets auch an der Tageskasse







