Guar Granulat - Wundermittel das Diäten unterstützt

Guar ist sicher kein Wundermittel. Es hilft jedoch das Hungergefühl zu reduzieren und somit den Appetit zu vermindern.

Guar ist eine Pflanze aus Asien

(firmenpresse) - Darüber hinaus besitzt Guargranulat noch viele andere positive Eigenschaften, die uns einfach sehr gut tun.



Das Granulat findet Anwendung bei:



?Übergewicht

?Darmträgheit / Verstopfung

?Entgiftung

?Diabetes mellitus

?Hämorrhoiden

?Divertikulose

?überhöhtem Cholesterinspiegel



Guar ist eine Pflanze, welche in die Familie der Hülsenfrüchtler gehört. Sie ist mit der Pflanzenfamilie Erbsen und Bohnen nahe verwandt und in Indien und Pakistan heimisch.

Wird Nahrung mit dem Granulat ergänzt, verweilt der Kot weniger lang im Dickdarm. Der Kontakt zwischen giftigen, bakteriellen Abbauprodukten die unser Körper täglich produziert, wird durch die Aufnahme von Guarkerngranulat reduziert.

Viele Zivilisationskrankheiten der westlichen Welt sind auf eine ballaststoffarme Ernährung zurückzuführen. Der Mensch braucht für sein körperliches Wohlbefinden mindestens 40 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Allerdings verzehren wir im Schnitt nur noch 20 Gramm Ballaststoffe pro Tag.

Ernährungswissenschaftler sind sich einig; Wer zu wenig Ballaststoffe verzehrt, gefährdet seine Gesundheit. Guargranulat ist ein ballaststoffreiches Lebensmittel aus Guarkernmehl, welches zur Anreicherung der täglichen Nahrung mit Ballaststoffen (60%) eingesetzt wird.



Wie verwende ich Guar Granulat?



Guarkerngranulat 3 x täglich 1 gestrichenen Teelöffel (1 Portion), vorzugsweise vor oder während dem Essen, in 100 - 250 ml Flüssigkeit einrühren.

Guar quellt innert weniger Minuten auf und ist deshalb ein idealer Füllstoff. Bitte schnell konsumieren.

?Guarkerngranulat vermindert den Appetit, dient jedoch nicht als Ersatz für eine gesunde Ernährung. Der Vorteil ist, dass Guar sehr wenig Kalorien enthält. Eine Portion (4 Gramm = 1 Teelöffel) enthalten nur 7 kcal. Allerdings quellt Guar auf`s vielfache auf und füllt so den Magen. Deshalb fällt die Einhaltung einer reduzierten Kalorienaufnahme auch viel leichter.





?Zählen Sie keine Kalorien, sondern nehmen Sie vor dem Essen 1 Teelöffel Guarkerngranulat mit einem grossen Glas Wasser



?Morgens und mittags: Früchte, Gemüse und Eiweiss in Form von Bio Fleisch (bitte kein Schweinefleisch), Sojaprodukte oder Fisch mit wenig Kohlenhydrate



?Abends: Nur Eiweiss und Gemüse



