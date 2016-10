Lohnt sich Medientraining für den Mittelstand?

Unbedingt!

Katharina Gerlach, Journalistin, Medientrainerin, Moderatorin

(firmenpresse) - Denn beim Medientraining geht es um zielgerichtete Kommunikation. Und die hilft in allen Lebenslagen weiter, besonders wichtig ist sie allerdings in Interviews oder bei Präsentationen. Denn hier haben Sie nicht viel Zeit, Sie sollten alles vorher geplant haben. Genau das tun wir im Medientraining.

Nicht nur Startups, sondern auch traditionelle Mittelstandsunternehmer werden in den Medien vorgestellt, wenn sie spannende Geschichten zu erzählen haben (Sie werden erstaunt sein, was sich alles eignen könnte! Lassen Sie uns darüber sprechen!). Oder auf gesellschaftlich relevante Themen reagieren und sich als Gesprächspartner anbieten. Wie Sie das tun können, lernen Sie ebenfalls im Medientraining, denn Sie erfahren, wie Journalisten und ihre Arbeitgeber funktionieren. Die Chancen sind also gut - das Risiko ist allerdings auch dabei, denn ein Interview kann auch "in die Hose" gehen, und dann ist die Öffentlichkeit unerbittlich.

Manch Politiker antwortet deshalb gar nicht auf Journalistenfragen. Sie sollten das tun, aber mit Planung und Verstand. Am besten, Sie spielen das vorher durch - von der Anfrage über die Vorbereitung mit verschiedenen Kommunikationsmethoden bis zur Durchführung mit Videofeedback. Dann wissen Sie, worauf Sie sich einlassen und können sich besser einschätzen. Vorbereitung mit einem professionellen Medientrainer ist das beste Ruhekissen vor dem Auftritt.

Eigentlich vor jedem Auftritt! Denn das Medientraining fasst zusammen, was Sie für einen guten Auftritt benötigen: Sie werden kurz, verständlich und bildhaft Ihre Firma, Ihre Haltung, Ihr Produkt erklären können. So, dass die Zuhörer / Zuschauer / Leser Sie in guter Erinnerung behalten. Medienpräsenz ist ein ungeheuer wichtiger Baustein in der Imagepflege. Sie werden nicht nur bei (potentiellen) Kunden bekannter, sondern auch bei möglichen Partnern, Auszubildenden, Fachkräften, Investoren ...

Ihr Unternehmen profitiert also in vielfältiger Weise, wenn Sie gut ankommen in den Medien.

Lassen Sie uns das zusammen üben!

Mein Angebot:

Ich bereite mich als fragende Journalistin speziell auf Ihr Thema

vor und wir üben Interviewsituationen - mit Videofeedback und dem Feedback der wohlmeinenden Teilnehmer. Das ist sehr wirkungsvoll und nachhaltig!

Besonderheit:

Spezielle Fragen individuell für Ihr Thema!

Mit Videofeedback.

Offene Seminare können Sie auch 2017 buchen - oder Inhouse-Trainings.

Inhousetraining 1800 Euro zzgl MwSt / max 6 TN

Einzeltraining / Tag 1200 Euro zzgl MwSt

Trainer:

Katharina Gerlach. Kompetenz: Kommunikation.

Meine Erfahrungen:

25 Jahre aktive Medienarbeit als Moderatorin, Redakteurin

und Autorin (Radio, TV, Print). Moderatorin von öffentlichen Veranstaltungen.

Kommunikationstrainerin. Seminar- und Workshop-Moderatorin.

Öffentlichkeitsarbeiterin. Systemischer Business-Coach. Juror und Berater beim Businessplan Wettbewerb Berlin Brandenburg 2014, 2015, 2016





