Skifahren leicht gemacht

Feriendörfer Kirchleitn bieten Arrangement „Ski inklusive“ - Grenzenloses Skivergnügen für Familie und Freunde

Feriendörfer Kirchleitn

(firmenpresse) - Die Wintersaison naht – höchste Zeit den nächsten Skiurlaub zu planen. Die Feriendörfer Kirchleitn in St. Oswald, Kärnten, haben sich zur Eröffnung der Wintersaison für ihre Gäste wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht und beschenken sie beim Buchen von drei Nächten zwischen dem 2. und 23. Dezember mit eigenen Skiern. Kein großes Transportieren der Ausrüstung mehr, einfach Skier vor Ort anschnallen und los geht das Abenteuer. Mit der unmittelbaren Lage an den Pisten und Bergbahnen können kleine und große Wintersportler dann die bestens präparierten Abfahrten hinunter schwingen und über 100 Pistenkilometer des Skigebiets Bad Kleinkirchheim genießen. Das Arrangement enthält drei Übernachtungen mit Halbpension in einem der gemütlichen Almappartements Tal oder Gipfel, ein Paar Skier inklusive Bindung und Montage als Geschenk sowie einen Drei-Tages-Skipass oder täglichen Eintritt in die Therme. Bei Wahl des Skipasses gibt es zusätzlich einen vierstündigen Thermenaufenthalt geschenkt. Das Angebot ist für 487 Euro im Appartement Tal und für 526 Euro im Appartement Gipfel pro Person von 2. bis 23. Dezember 2016 buchbar. Reservierungen werden unter der Telefonnummer +43(0)4240/8244 sowie per E-Mail an ferien(at)kirchleitn.com entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.kirchleitn.com.



Wintervergnügen für Groß und Klein

Idyllisch und gleichzeitig direkt an der Piste gelegen: In nur wenigen Gehminuten erreichen Gäste der Feriendörfer Kirchleitn die Abfahrten des Biosphärenparks Nockberge. Zahlreiche Pisten und Übungshänge locken hier besonders Kinder und Anfänger ihre ersten Spuren im Schnee zu ziehen. Die Bad Kleinkirchheimer Skischulen bringen kleinen und großen Gästen mit viel Geduld, pädagogischem Geschick und jeder Menge Schmäh das Wedeln bei. Aber auch Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene kommen im Weltcup-Skigebiet nicht zu kurz: 103 topgepflegte Pistenkilometer und 25 moderne Liftanlagen, Gondel-, Sessel- und Schlepplifte sorgen dafür, dass Wintersportler sich bedingungslos wohlfühlen. Auf sonnigen Abfahrten in jeder Schwierigkeitsstufe finden Gäste des Skigebiets eine Menge Abwechslung. Das Highlight: die Weltcup-Abfahrt, auf der Olympiasieger Franz Klammerer sogar noch heute seine Schwünge zieht. Wer ein wenig Kraft tanken möchte, kann es sich in einer der 23 bewirteten Hütten gut gehen lassen.











Die Feriendörfer Kirchleitn Kleinwild und Großwild

In den Feriendörfern Kirchleitn wohnt es sich in den 44 Bauernhäusern aus rund

400 Jahre altem Holz der Dörfer Großwild und Kleinwild urig und gemütlich. Bis zu

vier Almappartements sind in einem Haus untergebracht. Zur Grundausstattung

der Wohnungen zählen ein bis zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein original

Kachelofen mit Sitzbank, ein großer Familientisch, Sofaecke, voll ausgestattete

Küche sowie Bad mit Dusche oder Badewanne. Ein frisches Design und pfiffige

Accessoires machen den besonderen Charme der Wohnungen aus. Für das

leibliche Wohl sorgt die Kirchleitn g'sund Küche in den vier dorfeigenen

Restaurants mit regionaler Küche. Entspannung versprechen die gemütlichen

Saunen im Herzen der Dörfer. Anstatt im Feriendorf können Kleinwild-Gäste ihre

Verpflegung auch in den gastronomischen Betrieben von St. Oswald einnehmen.

Kleinwild ist Mitglied der Kooperation Kinderhotels Europa.

