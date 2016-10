Rachael Sage - Ein Solitär aus New Yorks Folk/Singer-Songwriter-Szene

Kenner verorten Rachael Sage zwischen Kate Bush und Elton John. Doch hören und sehen Sie am besten selbst: Diese Künstlerin muss man einfach live erlebt haben! (Text: rbb KulturRadio) Am 20. November bekommen die Berliner die Chance Rachael Sage live im ART Stalker zu erleben.

(firmenpresse) - Rachael Sage - vocals, guitar, keys

Ein Solitär aus New Yorks

Folk/Singer-Songwriter-Szene



Über ihrer Geburt in Port Chester (New York) müssen gleich mehrere glückliche Sterne gefunkelt haben. Denn diese ungemein produktive Künstlerin, hierzulande bislang noch ein echter Geheimtipp, ist mit Talenten reich gesegnet.

Bevor sich die Multi-Instrumentalistin und Singer-Songwriterin Rachael Sage endgültig für die Musikerlaufbahn entschied, absolvierte sie eine klassische Ausbildung zur Ballett-Tänzerin. Auch mit Malerei und Poesie hat sie sich ernsthaft beschäftigt. Das jüngste Album ist ihrer ersten großen Liebe, dem Tanz, gewidmet. „Die Quintessenz des Tanzes ist für mich Freiheit“, sagt sie und lässt in ihre gefühlvollen Songs Elemente von Folk, Pop und Rock einfließen, kammermusikalisch sparsam und zuweilen skurril arrangiert. Kenner verorten Rachael Sage zwischen Kate Bush und Elton John. Doch hören und sehen Sie am besten selbst: Diese Künstlerin muss man einfach live erlebt haben! (Text: rbb KulturRadio)



Das neue Album:„Choreographic“. Wie immer fein gesponnene Popsongs, die diesmal um das Thema Tanzen kreisen.



Video zu „I Don’t Believe It“:

https://vimeo.com/184570657?from=outro-local



EPK zum Album “Choreographic”:

https://vimeo.com/184570434



Musik: http://rachaelsage.com/music



Sonntag 20. November 2016

Beginn: 19:30 Uhr

Vorverkauf: 3,- € / Abendkasse: 6,- €

Studenten: 3,00 €

Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





