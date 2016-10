Wolfgang Bäzner alias Oskar Scheifele bereitet eigenes Comedy-Programm vor.

Der Schauspieler und Komiker Wolfgang Bäzner ist momentan in Vorbereitungen für ein eigenes schwäbisch-hochdeutsches Comedy-Programm. Darin geht es um die Eigenarten des schwäbischen Völkchen.

Live act TV

(firmenpresse) - "Was auf die Ohren" - so wird das neue schwäbische Comedy-Programm des Heilbronner Schauspielers Wolfgang Bäzner heißen. Auf die Ohren gibt es darin nicht nur kurze Verse und Anekdoten auf schwäbisch, sondern auch hochdeutsche Einschübe. Wolfgang Bäzner tritt in seiner Paraderolle als Hausmeister Oskar Scheifele auf, wechselt aber immer wieder in andere Rollen. Die kurzen Verse, die die Eigenarten der Schwaben mit viel Humor verpackt erzählen, gleichzeitig aber auch ein Loblied auf ihr Ländle singen, wurden von Wolfgang Bäzner selbst geschrieben. Außerdem begleitet er sich selbst auf Trompete und Flügelhorn. Garniert wird das Ganze mit kleinen "Werbeblöcken", in denen kurze Videoeinschübe aktuelle Werbungen aufs Korn nehmen.



Auf Tour gehen soll das Programm ab Anfang 2017 - quer durchs Ländle, in Besenwirtschaften und auf kleinen Bühnen. Mit seiner flexiblen Länge (volles Programm rund 30 Minuten) ist es ideal als Einschub auf Veranstaltung oder begleitende Erhaltung zum Essen in Restaurants.

Einen Vorgeschmack gibt es auf: https://www.youtube.com/watch?v=Y-nV-33ux6k

Das Programm ist buchbar unter: management(at)liveact-international.com



Wolfgang Bäzner arbeitet als Schauspieler, Komiker, Musiker und freier Trauredner. Zu sehen war er bereits im Kinofilm "Decker" und in diversen Fernsehserien, darunter z.B. "Die Fallers" und "Die Kirche bleibt im Dorf". Mehr Informationen zu seiner Arbeit findet man auf: wolfgang-schauspieler.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.liveact-international.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Live act International/ Wolfgang Bäzner

Leseranfragen:

Wörishofener Str. 54, 70372 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 28.10.2016 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418244

Anzahl Zeichen: 1814

Kontakt-Informationen:

Firma: Live act International/ Wolfgang Bäzner

Ansprechpartner: Martin Leitzinger

Stadt: Stuttgart

Telefon: 07115590048



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.