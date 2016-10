Dallmayr Selektion des Jahres / Neues Highlight aus der Crema d'Oro-Linie

(ots) - Der Beginn einer großartigen Serie: Ab sofort

präsentiert Dallmayr jährlich eine "Selektion des Jahres" mit neuem

Geschmacksprofil. Jahr für Jahr kommt die Selektion aus einem anderen

Kaffeeland und begeistert mit feinster Premiumqualität. Den Anfang

macht Crema d'Oro aus Kolumbien. Der Look der Packung ist perfekt auf

das südamerikanische Land abgestimmt und erstrahlt in edlem Gold.



Entdecken Sie jetzt den einzigartigen Geschmack dieses

Spitzenkaffees:



- sortenreiner Ursprungskaffee, 100 Prozent Arabica

- Kaffeegenuss aus Popayán, Kolumbien

- Feines Aroma von Jasmin mit einem weichen, vollen Körper und

fruchtigem Nachklang

- Ganze Bohne, ideal für den Vollautomaten

- Edles, auffälliges Packungsdesign mit "Storytelling"



Hochgenuss aus Kolumbien



Kolumbien zählt zu den größten Kaffeeländern weltweit. Im 18.

Jahrhundert brachten Jesuiten den Arabica-Kaffee in das Land. Das

sogenannte "Kaffeedreieck", in dem auch die Bohnen für unsere

Selektion aus Popayán wachsen, zählt seit fünf Jahren zum UNESCO

Weltkulturerbe. Die kleinen Kaffeefincas schmiegen sich hier in 800

bis 2000 Metern an die Berghänge der Anden. Der Tukan ist im ganzen

Land stark verbreitet und damit das Markenzeichen unserer ersten

Selektion.







