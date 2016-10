phoenix Unter den Linden spezial: Im Gespräch mit Bundestagspräsident Norbert Lammert - Mittwoch, 02. November 2016, 22.15 Uhr

(ots) - Er gilt als unabhängiger, manchmal unbequemer Kopf

und wird dafür parteiübergreifend geschätzt. Nun hat

Bundestagspräsident Norbert Lammert, CDU, der Mitte November 68 Jahre

alt wird, erklärt, dass er bei der nächsten Bundestagswahl 2017 nicht

wieder kandidieren wird: "Ich denke, es ist nun Zeit für einen

Wechsel, zumal auch ich nicht immer jünger werde."



Exklusiv stellt sich Bundestagspräsident Norbert Lammert in einem

"Unter den Linden spezial" den Fragen der

phoenix-Programmgeschäftsführer Michaela Kolster und Michael Hirz.



Sie diskutieren mit dem streitbaren Bochumer, der seit 36 Jahren

Bundestagsabgeordneter ist darüber, welche Bedeutung es für den

Parlamentarismus hat, dass die beiden großen Volksparteien an

Zustimmung verlieren. Wie und warum sollte Deutschland trotz

festgefahrener diplomatischer Konflikte auch mit umstrittenen

Politikern anderer Länder im Gespräch bleiben? Ist die Europäische

Union trotz der Schwierigkeiten der vergangenen Wochen ein

zukunftsfähiges System? Was müssen Flüchtlinge und was die Deutschen

leisten, um Integration zu schaffen?







Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse(at)phoenix.de

presse.phoenix.de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

PHOENIX

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 14:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1418251

Anzahl Zeichen: 1500

Kontakt-Informationen:

Firma: PHOENIX

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 60 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung