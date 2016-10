Das Erste: ANNE WILL am 30. Oktober 2016 um 21:45 Uhr im Ersten:

Schöne neue Arbeitswelt - Ist der Computer der bessere Mensch?

(ots) - Selbstfahrende LKW, Pflegeroboter,

vollautomatisierte Supermarktkassen - mehr als fünf Millionen Jobs

könnten in den Industrieländern Schätzungen zufolge allein bis 2020

durch die Digitalisierung der Wirtschaft wegfallen. Wer muss wirklich

um seinen Arbeitsplatz fürchten? Sollte der Staat die durch

Digitalisierung entstehenden Gewinne umverteilen? Und ist künstliche

Intelligenz Fluch oder Segen für die Menschheit? Darüber diskutiert

Anne Will mit ihren Gästen im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft der

Arbeit".



Zu Gast bei Anne Will:



Manfred Spitzer, Psychiater und Leiter der Psychiatrischen

Universitätsklinik in Ulm

Sascha Lobo, Blogger und Buchautor

Leni Breymaier (SPD), Landesvorsitzende in Baden-Württemberg,

ver.di-Landeschefin in Baden-Württemberg

Christian Lindner (FDP), Bundesvorsitzender, ehemaliger

Internet-Unternehmer

Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer Bitkom e.V.



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen







