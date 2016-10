Die RegioHelden GmbH empfängt Kunden neuerdings auch in Essen

Am neuen Standort in Essen arbeiten die RegioHelden weiter an der regionalen Werbung für ihre Kunden. Das Unternehmen hat einen HeldenKodex, u.a. mit Paragraphen zu Ehrlichkeit und Kundenorientierung.

(firmenpresse) - Der Auftritt im Internet gehört zu einer der wichtigsten Marketing-Tools eines jeden Unternehmens. Vor allem in der schnelllebigen Welt des Internets gilt es auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, um die Anforderungen an einer Website zu erfüllen. Davon profitiert auch die RegioHelden GmbH, die im Jahr 2010 in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs ihr erstes Büro eröffnet hat. Daraufhin ging alles recht schnell: es folgten neue Räumlichkeiten in Köln, Berlin über München bis Hamburg. Allein zu Jahresbeginn 2016 kamen mit Essen, Frankfurt am Main und Nürnberg drei neue Standorte dazu. Die Niederlassung in Essen befindet sich in der Limbecker Straße 25 und ist über die Bundesstraße B224 und B231 sowie mit der Essener U-Bahn über die Haltestellen Berliner Platz und Hirschlandplatz bestens zu erreichen.



Neue Mitarbeiter werden "auf Herz und Nieren" geprüft



Ein Unternehmen kann nur dann erfolgreich sein, wenn ein engagiertes Team dahintersteht. Hier hat die RegioHelden GmbH einen eigenen Kodex aufgestellt. Dabei lautet der "Paragraf 1" Kundenorientierung. Aber auch Ehrlichkeit, ein hoher Qualitätsanspruch an sich selbst, Objektivität und die Fokussierung auf Nachhaltigkeit gehören zu den täglichen Ansprüchen. Da die gesamte Werbebranche und insbesondere das Internet ständigen Weiterentwicklungen unterworfen sind, müssen neue "Helden" auch die Bereitschaft zur permanenten Weiterbildung mitbringen. Nur auf diese Weise können die Kunden immer mit den bestmöglichen Ergebnissen versorgt werden. Das beweisen unter anderem die zahlreichen Referenzen, welche die Marketingagentur inzwischen vorweisen kann.



Welche Leistungen erhalten Kunden bei den "RegioHelden" in Essen?



Kunden profitieren in der Niederlassung Essen von einer Reihe erfahrener Mitarbeiter, die Hand in Hand arbeiten. Neben der inhaltlichen Pflege der Website bedarf es auch der technischen Betreuung. Faktoren wie Usability (kurze Ladezeiten) und die Nutzung des richtigen Content Management Systems (CMS) spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grund sind unsere Webseiten mobiloptimiert - sie passen sich automatisch an das jeweilige Endgerät, wie Smartphone, Tablet oder Desktop-Computer an. Aber auch eine umfassende Wartung sowie Durchführung der laufenden Online-Maßnahmen gehören zu unseren angebotenen Leistungen.





Der Fokus liegt auf regionaler Werbung



Sie möchten Ihre Kunden vor Ort erreichen? Dann sind Sie bei den RegioHelden in Essen genau richtig. Sie haben sich auf die regionale Werbung spezialisiert und wissen, wie man geeignete Zielgruppen möglichst effizient erreicht und zu Neu- und Stammkunden machen kann. Durch die geschickte Bündelung verschiedener Maßnahmen bringen sie die Kundenwebsite auf die vorderen Plätze von Google.







Wir glauben daran, dass sich die Welt verändert und immer mehr Bereiche in unserem Privat- und Geschäftsleben von der Digitalisierung und Technologie betroffen sein werden. Gerade bei regionalen Unternehmen besteht hier im Vergleich zu großen Konzernen noch ein großes Potenzial und die Möglichkeit sich gerade gegenüber etablierten Unternehmen einen Vorteil zu erarbeiten.



Wir sind davon überzeugt, dass es in zehn Jahren klassische Branchenbücher, zumindest in der Form wie sie heute existieren, nicht mehr geben wird. Kleine, regionale Unternehmen dagegen schon. Diese werden ihre Werbebudgets mehr und mehr in digitale Produkte investieren.



Die RegioHelden sind deswegen angetreten, um es regionalen Unternehmen zu ermöglichen die Vorteile des Internets für ihr Geschäft zu nutzen.



RegioHelden GmbH

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

