Wie Sie Ihr Leben zu einem Meisterwerk in jedem Lebensbereich machen

Kostenloser Infoabend 26. November 2016 bei Stuttgart.



Lernen Sie an diesem kostenlosen Infoabend einen seit 30 Jahren bewährten Weg kennen, der auch Ihnen ermöglicht die Ziele in Ihrem Leben zuverlässig zu erreichen und zu mehr Bewusstsein zu gelangen.

Streben Sie nach Glück, Erfolg & Erfüllung - in allen Bereichen Ihres Lebens?



Lernen Sie an diesem kostenlosen Infoabend einen seit 30 Jahren bewährten Weg kennen, der auch Ihnen ermöglicht die Ziele in Ihrem Leben zuverlässig zu erreichen und zu mehr Bewusst-Sein zu gelangen.



Erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe der praktischen Methoden aus dem orendatraining®, systematisch jeden einzelnen Bereich Ihres Lebens so gestalten, wie Sie es sich wünschen und Ihre mentalen und emotionalen Fähigkeiten trainieren und ausbauen. Wie schon zahlreiche Anwender seit 1985 vor Ihnen.



Erich Erwin Weißmann, Gründer und Trainer des orendatrainings® stellt Ihnen an diesem Abend, in diesem ca. zweieinhalbstündigen Vortrag das orenda Jahrestraining eine Bewegung im Bewusstsein® für mehr Erfolg & Persönlichkeitsentwicklung und den ganzheitlichen Ansatz des orendatrainings® vor.



Veranstaltungsort:

Tagungs- und Sporthotel Aramis

Siedlerstraße 40-44

71126 Gäufelden-Nebringen



Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr



Dauer ca. 2,5 Stunden.



Ihr Leben als Meisterwerk - der Infoabend



Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten Sie aus organisatorischen Gründen sich anzumelden.



Machen auch Sie Ihr Leben zu Ihrem persönlichen Meisterwerk!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.orenda.de/semia.htm



Erich Erwin Weißmann ist Gründer des orendatrainings für ganzheitlichen Erfolg und Inhaber zweier Unternehmen. Er trainiert seit 1984 Inhaber, Geschäftsführer oder Vorstände von mittelständischen Unternehmen, sowie Selbständige, Freiberufler und Führungskräfte im Erfolgstrainingsbereich und persönlichem Coaching. Zudem ist er seit 1986 erfolgreich als Unternehmensberater und Coach für strategische Unternehmensführung für den Mittelstand täti

Dies ist eine Pressemitteilung von

orenda Institut & Verlag Erich E. Weißmann

Leseranfragen:

Katharina Lenk

orenda Institut Erich E. Weißmann

Siedlerstraße 46

71126 Gäufelden



Tel. (07032) 7889-0

Fax. (07032) 7889-78

info(at)orenda.de

www.orenda.de

PresseKontakt / Agentur:

Oliver Weissmann

orenda Institut Erich E. Weißmann

Siedlerstraße 46

71126 Gäufelden



Tel. (07032) 7889-0

Fax. (07032) 7889-78

info(at)orenda.de

www.orenda.de

