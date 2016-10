mayato startet Hochschulpartnerschaft mit Karlsruher Institut für Technologie

(firmenpresse) - Berlin, 28. Oktober 2016 — Das BI-Analysten- und Beraterhaus mayato ist kürzlich mit dem renommierten Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eine Hochschulpartnerschaft eingegangen. Im Rahmen der Zusammenarbeit möchte der Experte für Business Analytics junge Talente durch verschiedene Veranstaltungsformate ansprechen und Karrieremöglichkeiten aufzeigen. So findet anlässlich der „Company meets Campus“ am 06. Dezember 2016 in der Zeit von 17.30 bis 19.00 Uhr ein Fachvortrag von mayato CEO Dr. Marcus Dill mit dem Titel „Data Science in der Praxis“ statt: Daten sind der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Algorithmen erkennen komplexe Zusammenhänge in Small und Big Data, die ein Mensch selbst nie finden würden. Management und Analyse von Daten sind essentielle Erfolgsfaktoren für Unternehmen. Gleichzeitig eröffnen sie ein faszinierendes, innovatives Karriereumfeld. Anhand von Praxisbeispielen wird aufgezeigt, welche spannenden Fragestellungen Gegenstand von Data Science sein können und wie Menschen mit ganz unterschiedlichem Ausbildungs- und Erfahrungshintergrund zum Erfolg solcher Projekte beitragen. Adressiert werden insbesondere Studierende der Studiengänge Informatik, Mathematik, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsingenieurwesen, Technomathematik, Technische VWL und Physik. Darüber hinaus präsentiert sich mayato am 18. Mai 2017 mit einem Stand auf der KIT-Karrieremesse. Parallel zu den Veranstaltungen sind Informationen zu aktuellen Vakanzen für Werkstudenten und Absolventen im Karrierebereich des KIT erhältlich.



Weitere Informationen:



KIT Partner & Förderer: https://www.rsm.kit.edu/partner-foerderer.php

KIT Karrieremesse: http://www.karrieremesse.kit.edu/53.php

Jobangebote mayato: http://www.mayato.com/karriere/arbeiten-bei-mayato/





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mayato.com



mayato ist spezialisiert auf Business Analytics. Von den Standorten Berlin, Bielefeld, Mannheim und Wien aus arbeitet ein Team von erfahrenen Prozess- und Technologieberatern an Lösungen für Financial Analytics, Customer Analytics, Industry Analytics und IT Security Analytics. Analysten und Data Scientists von mayato nutzen diese Lösungen für die Ermittlung relevanter Zusammenhänge in Small und Big Data und für die Prognose zukünftiger Trends und Ereignisse. Zu den Kunden von mayato zählen namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Als Partner mehrerer Softwareanbieter ist mayato grundsätzlich der Neutralität und in erster Linie der Qualität seiner eigenen Dienstleistungen verpflichtet. Nähere Infos unter www.mayato.com



Xing: http://www.xing.com/companies/mayato

Facebook: http://www.facebook.com/mayato.de

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/mayato

Google+: https://plus.google.com/+Mayato/posts

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCGXxT0G09I_Lkd_zazmp7oA



Newsletter: http://mayato.com/news/newsletter-abonnieren

mayato GmbH

L14 16/17

68161 Mannheim

Dr. Marcus Dill

Tel. +49 178 490 6727

marcus.dill(at)mayato.com







Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

23966 Wismar

Tanja Stemmermann

Tel. +49 3841 22 43 14

info(at)stemmermann-pr.de

