Hyatt präsentiert neues Bonusprogramm World of Hyatt

Ab März 2017 stellt World of Hyatt den Gast in den Mittelpunkt – Größere Vorteile für Mitglieder und mehr Identifikation mit der Marke

Hyatt Hotels Corporation

(firmenpresse) - Zürich/München, 28. Oktober 2016 – Hyatt Hotels und Resorts stellten gestern ihr neues internationales Bonusprogramm World of Hyatt vor, das ab dem 1. März 2017 gültig ist. Modern, souverän und wagemutig ist es darauf ausgelegt, die Bedürfnisse der Gäste noch zielgerichteter zu erfüllen und ihnen individuell zugeschnittene Reiseerlebnisse zu bieten. Die drei Stufen „Discoverist“, „Explorist“ und „Globalist“ orientieren sich an den Wünschen, die die World of Hyatt-Mitglieder während ihrer Reisen verspüren und reflektieren ihre Ansprüche unterwegs. Dabei sammeln sie nicht nur Punkte für die Übernachtungen, sondern auch für Restaurantbesuche und Spa-Anwendungen. Als Prämien locken beispielsweise ein Upgrade in eine Suite oder eine kostenfreie Übernachtung nach Aufenthalten in mindestens fünf der Hyatt Marken. Die mit dem aktuellen Bonusprogramm Hyatt Gold Passport gesammelten Punkte behalten ihre Gültigkeit und gehen ab dem 1. März 2017 nahtlos in das neue System über.



„Bei Hyatt stellen wir den Gast im Mittelpunkt unseres Tuns“, so Mark Hoplamazian, Präsident und CEO der Hyatt Hotels Corporation. „Inspiriert durch unser Leitbild „to care for people so they can be their best“, zelebriert World of Hyatt unsere Mitglieder, in dem wir noch mehr auf die Bedürfnisse, die Herkunft und die Erfahrungen der Gäste eingehen und sie zu Herzen nehmen. Je besser wir sie verstehen, desto besser können wir uns um sie kümmern und ihnen einzigartige Erlebnisse bieten.“



Vorteile – von Mitgliedern inspiriert



Bei dem neuen Programm erhalten Mitglieder mehr Vorteile, während sie die drei Stufen basierend auf den “anrechenbaren Übernachtungen” oder “Basispunkte” durchlaufen.



Discoverist: 10 anrechenbare Übernachtungen oder 25.000 Basispunkte

Explorist: 30 anrechenbare Übernachtungen oder 50.000 Basispunkte

Globalist: 60 anrechenbare Übernachtungen oder 100.000 Basispunkte



“World of Hyatt basiert auf dem Feedback, das wir von unseren Gästen erhalten haben“, so Jeff Zidell, Senior Vice President bei Hyatt. “Das Programm ist genau darauf ausgerichtet, was unsere Mitglieder wünschen – eine größere Bandbreite an Vorteilen und mehr Prämien, die sie mit ihrer Familie oder Freunden teilen können. So können wir unsere Gäste noch enger an unsere Marken und unser Portfolio binden.”





Zu den vielen Vorteilen für World of Hyatt-Mitglieder gehören:

•Nicht nur Übernachtungen auch alle gesammelten Basispunkte zählen zum Erreichen der nächsten Stufe. Dazu gehören auch Basispunkte, die beim Restaurantbesuch und im Spa gesammelt werden

•Kostenfreie Nächte bei Aufenthalten in fünf verschiedenen Marken der Hyatt Gruppe

•Für Elite Mitglieder Upgrade in eine Suite bei Buchung



Loyalität honorieren



World of Hyatt geht mit seinem Angebot über das eines gängigen Bonusprogramms hinaus, indem es Mitgliedern die Möglichkeit bietet, während des Reisens ihre Welt zu bereichern.



So honoriert World of Hyatt die Loyalität seiner Mitglieder nicht nur mit Übernachtungen, sondern gestaltet individuell zugeschnittene Reiseserlebnisse.





Nahtloser Übergang zum neuen Programm



Das Hyatt Gold Passport Programm behält bis zum 28. Februar 2017 seine Gültigkeit und wird anschließend zu World of Hyatt. Bis dahin können die Mitglieder wie bisher auch ihren aktuellen Status nutzen, Punkte sammeln und einlösen. Alle Aktivitäten ab dem 1. Januar 2017 zählen bereits für das neue Programm.



Mit World of Hyatt sammeln Mitglieder weiterhin fünf Basispunkte pro bezahltem US-Dollar. Um kostenfreie Nächte einzulösen, bleiben die Kategorien der Hotels sowie die Anzahl an Punkten, die benötigt werden, unverändert.



Ab dem 1. März 2017 werden Mitglieder direkt über ihren neuen Mitgliedsstatus und alle anderen Neuheiten informiert.



Die komplette Liste der Vorteile, die Rahmenbedingungen und weitere Informationen zum neuen Bonusprogramm finden sich auf HYATT.COM/WORLD.



Der Begriff “Hyatt” wurde in dieser Meldung der Einfachheit halber genutzt und bezieht sich auf die Hyatt Hotels Corporation und/oder einen oder mehrere seiner Tochtergesellschaften.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.strombergerpr.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hyatt Hotels Corporation ist eine der führenden internationalen Hotelgesellschaften mit Firmensitz in Chicago. Ganz im Sinn der langjährigen Unternehmenstradition sorgen tausende Mitarbeiter der „Hyatt Familie” durch außergewöhnlichen Service tagtäglich dafür, den Alltag der Menschen, mit denen sie in Berührung kommen, positiv zu beeinflussen. Hyatt und seine 12 Tochtergesellschaften fungieren weltweit als Verwalter, Franchisepartner, Eigentümer und Bauträger von Hotels, Resorts sowie Wohn- und Ferienanlagen unter den Marken Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric™, The Unbound Collection by Hyatt™, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™ und Hyatt Residence Club®. Das Portfolio der Gruppe umfasst weltweit 667 Hotels in 54 Ländern der Erde (Stand 30. Juni 2016). Weitere Informationen unter www.hyatt.com.



Forward-Looking Statements

Forward-Looking Statements in this press release, which are not historical facts, are forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Our actual results, performance or achievements may differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by the use of words such as “may,” “could,” “expect,” “intend,” “plan,” “seek,” “anticipate,” “believe,” “estimate,” “predict,” “potential,” “continue,” “likely,” “will,” “would” and variations of these terms and similar expressions, or the negative of these terms or similar expressions. Such forward-looking statements are necessarily based upon estimates and assumptions that, while considered reasonable by us and our management, are inherently uncertain. Factors that may cause our actual results, performance or achievements to differ materially from current expectations include, among others, the rate and pace of economic recovery following economic downturns; levels of spending in business and leisure segments as well as consumer confidence; declines in occupancy and average daily rate; the financial condition of, and our relationships with, third-party property owners, franchisees and hospitality venture partners; the possible inability of third-party owners, franchisees or development partners to access the capital necessary to fund current operations or implement our plans for growth; risks associated with potential acquisitions and dispositions and the introduction of new brand concepts; changes in the competitive environment in our industry, including as a result of industry consolidation, and the markets where we operate; general volatility of the capital markets and our ability to access such markets; and other risks discussed in the Company's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including our Annual Report on Form 10-K, which filings are available from the U.S. Securities and Exchange Commission. These factors are not necessarily all of the important factors that could cause our actual results, performance or achievements to differ materially from those expressed in or implied by any of our forward-looking statements. We caution you not to place undue reliance on any forward-looking statements, which are made only as of the date of this press release. We undertake no obligation to update publicly any of these forward-looking statements to reflect actual results, new information or future events, changes in assumptions or changes in other factors affecting forward-looking statements, except to the extent required by applicable law. If we update one or more forward-looking statements, no inference should be drawn that we will make additional updates with respect to those or other forward-looking statements.



Dies ist eine Pressemitteilung von

STROMBERGER PR

PresseKontakt / Agentur:

Carmen Stromberger/Kristina Lang

STROMBERGER PR

Haydnstraße 1

D - 80336 München

Tel: +49 89 1894 7880

hyatt(at)strombergerpr.de

www.strombergerpr.de



Datum: 28.10.2016 - 16:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1418287

Anzahl Zeichen: 4451

Kontakt-Informationen:

Firma: STROMBERGER PR

Ansprechpartner: Alisa Augustin

Stadt: München

Telefon: 0049 (0) 18 94 78 80



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung