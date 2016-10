Silvester in Amsterdam

(firmenpresse) - Wer vorhat in Amsterdam den Jahreswechsel auf den Grachten erleben zu können, muss sich darauf gefasst machen enttäuscht zu werden. Tatsächlich fahren nach 20:00 Uhr überhaupt keine Boote mehr auf den Kanälen der Hauptstadt. Also auch nicht die Fahrten, die ansonsten das ganze Jahr über buchbar sind, wie "Dinnercruises" oder "Candlelightcruises".

Vanatour bietet für Sie und Ihre Gäste eine Fahrt am späten Nachmittag zu einem Pauschalpreis, bei der einr Auswahl an Häppchen und Getränken inklusiv sind und einem Gastgeber an Bord, der Ihnen (auf Deutsch) mit Informationen über Amsterdam und dessen Bewohner mit Rat und Tat zur Seite steht.

Mehr Information auf www.vanatour.com oder https://www.vanatour.com/package/silvester-amsterdam/





Vanatour ist ein Veranstaltungsbüro, das sich spezialisiert in deutschsprachige Gruppen von 2-150 Personen, die Amsterdam auf eine entspannte Art und Weise kennenlernen möchten. Sei dies, zu Fuss, per Rad oder per pedes. Gerne versorgen wir auch Ausflüge in den Rest der Niederlande.

