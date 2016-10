Winterlich Wohlfühlen - mit biodynamischem Licht

Biodynamisches Licht für ein besseres Wohlbefinden in der Winterzeit

Mit biodynamischem Licht von LUMIworld auch im Winter wohlfühlen (Bildquelle:©Smileus©visiomatic Int

(firmenpresse) - Die Winterzeit steht vor der Tür. Dabei drehen wir nicht nur an der Uhr, sondern auch an unserem natürlichen Biorhythmus. Die Folgen sind Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und eine trübe Stimmung. Zusätzlich beeinträchtigt der saisonale Lichtmangel im Winter Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Wer sich jedoch von der dunklen Jahreszeit nicht herunterziehen lassen möchte, kann dem Abhilfe schaffen - mit biodynamischem Licht von LUMIworld.

Bei dieser innovativen LED Beleuchtung lässt sich die Farbtemperatur individuell von Warmweiß über Neutralweiß bis Kaltweiß einstellen. Dadurch kann das biodynamische Licht an den natürlichen Tageslichtverlauf angepasst und der menschliche Biorhythmus gestärkt werden. Dies steigert zum einen unser Wohlbefinden und verbessert zugleich die Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus kann die Helligkeit stufenlos reguliert werden, wodurch sich in Verbindung mit der anpassbaren Farbtemperatur unzählige Lichtszenarien ergeben.

Auch neben den grauen Wintermonaten bringt biodynamisches Licht im richtigen Anwendungsbereich deutliche Vorteile mit sich. Gerade in schwach beleuchteten Räumen oder am Arbeitsplatz kann man somit dem Lichtmangel entgegenwirken und eine optimale Atmosphäre erzeugen. Dabei aktiviert ein klares Kaltweiß nachweislich unseren Körper und steigert Gedankenleistung und Konzentrationsfähigkeit, während warmweißes Licht zur Entspannung beiträgt und unsere innere Uhr auf den Schlafbetrieb einstellt. Somit hilft biodynamisches Licht nicht nur bei der Umstellung auf die Winterzeit, sondern gleicht den Lichtmangel aus und hilft zudem bei Schlafstörungen.

LUMIworld, Anbieter von innovativer LED-Beleuchtung, setzt daher verstärkt auf biodynamisches Licht, um stets auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Daher werden neben Leuchtmitteln bis zu Design Leuchten auch Panels oder individuelle Formate in Sondergrößen angeboten, die ideal für Rasterdecken und Großraumbüros sind. Somit deckt das LED-Portfolio von LUMIworld den privaten als auch gewerblichen Bereich ab und bietet das passende Licht für jedermann - genau richtig zur Winterzeit.





LUMIworld bietet hochwertige LED Beleuchtung im unverkennbaren Stil und ermöglicht innovative Lichtlösungen. Die Marke spezialisiert sich ausschließlich auf neue Einsatzmöglichkeiten der Leuchtdioden und kombiniert technische Funktionalität mit modernem Design. Dabei richtet LUMIworld stets den Blick auf zukunftsweisende Trends und Technologien, um für jedes Anwendungsgebiet das Beste aus dem Licht zu holen. Die Produkte sind sowohl für den privaten als auch gewerblichen Bereich geeignet und werden neben dem Online Shop auch über ein deutschlandweites Handelsnetzwerk vertrieben. Der Beleuchtungsanbieter realisierte bereits diverse Projekte in den Bereichen Architektur, Interieur und Shop Design und bietet auf Anfrage auch individuelle Anfertigungen in Form, Farbe und Größe an. LUMIworld ist eine eingetragene Marke und gehört zur visiomatic International GmbH, einem der weltweit fortschrittlichsten Home Automation Herstellern. visiomatic International wurde bereits mit dem Qualitätssiegel der innovativsten, mittelständischen Unternehmen Deutschlands ausgezeichnet und mit nationalen sowie internationalen Design Awards honoriert. Diese Attribute und Leitideen wurden erfolgreich auf die Marke LUMIworld übertragen und seither ausgebaut, um stets ein zeitgemäßes und hochwertiges LED Portfolio anzubieten.

visiomatic International GmbH

visiomatic International GmbH

Cyrill Covic

Türkenlouisweg 29

69151 Neckargemünd

Cyrill.Covic(at)lumiworld.de

+49 6223 4860832

http://www.visiomatic-international.com/de/



visiomatic International GmbH

Lucius Banck

Neckargemünd

+49 6223 4860832





