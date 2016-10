Weltspartag: Sparen bleibt trotz Niedrigzins wichtig

Am 28. Oktober jährt sich der Weltspartag zum 92. Mal. Für die Raiffeisenbank Südhardt ist dieser Tag traditionell Anlass, an die hohe Bedeutung des Sparens zu erinnern.

Sparquote in Deutschland

(firmenpresse) - "Sparen ist über alle Altersklassen und Einkommensgrenzen hinweg nach wie vor von essentieller Bedeutung - daran ändert auch der von der Europäischen Zentralbank (EZB) verordnete Niedrigzins nichts", erklärt der Vorstand Reiner Lachenmeier.



"Die bundesweiten Zahlen zum Sparverhalten zeigen, dass die Bundesbürger trotz Niedrigzinsniveau das Sparen weiterhin ernst nehmen und langen Atem beweisen", so Vorstand Reiner Lachenmeier weiter. Einer Studie des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zufolge lag die Sparquote, also das Verhältnis von Erspartem und verfügbaren Einkommen, im ersten Halbjahr dieses Jahres saisonbereinigt bei 9,7 Prozent. Sie lag damit nur geringfügig unter ihrem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Auch zeigt die alljährliche Umfrage des BVR zum Sparverhalten der Bundesbürger, dass deren Sparanstrengungen aktuell ähnlich hoch ausfallen wie 2015.



Ersparnisse spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung zukünftiger finanzieller Herausforderungen. Die Sparmotive reichen dabei von Sparen für größere Anschaffungen über unvorhergesehene Ausgaben bis hin zur privaten Altersvorsorge. Die private Altersvorsorge wiederum ist in den vergangenen Jahren angesichts des rückläufigen Versorgungsniveaus der gesetzlichen Rentenversicherung wichtiger geworden. "Die private Altersvorsorge ist ein wichtiger Baustein zur Schließung der Rentenlücke", so Vorstand Reiner Lachenmeier. Allerdings erschwere das von der Europäischen Zentralbank verursachte niedrige Zinsniveau es den Bürgern, ausreichend für das Alter vorzusorgen. Reiner Lachenmeier: "Wir als Raiffeisenbank Südhardt empfehlen unseren Kunden, sich persönlich in einer unserer fünf Filialen beraten zu lassen. Denn ein Patentrezept für alle gibt es nie, es kommt auf die individuell maßgeschneiderte Finanzlösung an."











