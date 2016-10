ZDF-Programmhinweis / Freitag, 9. Dezember 2016

(ots) -

Freitag, 9. Dezember 2016, 23:45 Uhr



Nicht jedes Los gewinnt

Erzählungen vom Rummelplatz

Film des Mainzer Stadtschreibers Clemens Meyer



Bekannte Schriftsteller werden zu Filmemachern: Im ZDF produziert

Clemens Meyer, der Mainzer Stadtschreiber 2016, eine Dokumentation

über einen legendären Rummelplatz in Leipzig.



Clemens Meyer, der Schriftsteller der Underdogs, spricht auf der

Leipziger Kleinmesse mit Schaustellern, mit Helfern und Besuchern und

erfährt Kurioses, Historisches, Witziges und Trauriges über die

glitzernde Welt des Rummels.



Der Mainzer Stadtschreiber-Literaturpreis, der vom ZDF, 3sat und der

Stadt Mainz seit 1985 vergeben wird, bietet seinen Preisträgern die

einzigartige Möglichkeit, als Filmemacher eine Dokumentation nach

eigener Themenwahl zu produzieren. Dieses Abenteuer ist nun Clemens

Meyer eingegangen.



Meyer bleibt seinem Figurenkosmos treu, den Außenseitern, den

Rebellen. In seiner Heimatstadt Leipzig drehte er mit dem ZDF während

der sogenannten Leipziger Herbst-Kleinmesse, einem der großen

Rummelplatzereignisse Sachsens. Clemens Meyer interessieren einmal

mehr die selbstbewussten und doch eher am Rand der Gesellschaft

stehenden Menschen. Er erkundet die zumeist uneben verlaufenden

Biografien der Helfer hinter den blinkenden Kulissen der Karussells,

Geisterbahnen, Autoscooter, Los- und Schießbuden.



Er sieht sich um bei den Schaustellerfamilien. Manche betreiben ihr

Fahrgeschäft schon seit vielen Generationen, etablierter

Rummelplatz-Uradel sozusagen. Viel können sie erzählen über die

Vergangenheit, die bis in die DDR-Zeit reicht. Wie lebt es sich auf

dem Rummelplatz und immer unterwegs? Was ist Schein, was

Wirklichkeit? Wie sieht ein Rummel mit den Augen der Schausteller aus

und was besagt es über unsere Gesellschaft? Wie steht es mit der



Zukunft?



Eher altmodische Rummelplätze wie der in Leipzig haben es schwer. Es

ist nicht viel los auf dem Platz. Clemens Meyer meint: Der Rummel mit

seinen zum Teil historischen Fahrgeschäften ist für die Kultur und

Identität Leipzigs genauso wichtig wie die Theater und Museen in der

Innenstadt. Meyer agiert in einer neuen Rolle: kein Schriftsteller,

auch kein Reporter, sondern teilnehmender Beobachter, der

selbstverständlich die Angebote der Kirmes auch persönlich testet.

Meyer: "Wir flanieren durch die Zeiten, durch die Straßen der

Schausteller, Träume im Wohnwagen, Blumen auf der Veranda. Vorne die

Geschäfte, die rasenden Karussells, Märchenbilder auf kleinen

Luftschaukeln, die so alt sind, dass sie selbst aus dem Märchen der

Kleinmesse kommen."Clemens Meyer, 1977 in Halle an der Saale geboren,

erregte bereits mit seinem Debütroman "Als wir träumten" 2006 großes

Aufsehen. 2015 wurde der Roman von Regisseur Andreas Dresen verfilmt.

2008 erschien der Kurzgeschichtenband "Die Nacht, die Lichter", für

den er den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Neben seiner Arbeit

als Schriftsteller war Meyer als Gastdozent am Leipziger

Literaturinstitut tätig. Sein drittes Buch "Gewalten. Ein Tagebuch"

(2010) versammelt Erzählungen über Zocker, Loser, Barbesucher,

Amokläufer und Menschen in der Psychiatrie.



Clemens Meyer, 1977 in Halle an der Saale geboren, erregte bereits

mit seinem Debütroman "Als wir träumten" 2006 großes Aufsehen. 2015

wurde der Roman von Regisseur Andreas Dresen verfilmt. 2008 erschien

der Kurzgeschichtenband "Die Nacht, die Lichter", für den er den

Preis der Leipziger Buchmesse erhielt. Neben seiner Arbeit als

Schriftsteller war Meyer als Gastdozent am Leipziger

Literaturinstitut tätig. Sein drittes Buch "Gewalten. Ein Tagebuch"

(2010) versammelt Erzählungen über Zocker, Loser, Barbesucher,

Amokläufer und Menschen in der Psychiatrie.



2013 kam sein Roman "Im Stein" heraus, der sich mit Sexarbeit und den

wirtschaftlichen Verwicklungen und Skandalen der Leipziger Realität

der 1990er Jahre beschäftigt. 2015 hatte Meyer die Poetikdozentur an

der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne, die den Titel "Der

Untergang der Äktschn GmbH" trug. 2016 kam der Boxerfilm "Herbert" in

die Kinos, der auf einem Drehbuch Meyers beruht.









Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 16:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1418306

Anzahl Zeichen: 4797

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung