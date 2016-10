Arielle, die Meerjungfrau, sucht würdige Nachfolgerin in Ägypten

Zweites “Internationales Miss Mermaid Weltfinale” in vollem Gange

(firmenpresse) - Aus dem bekannten Hause Tritons sind erneut die Töchter des Unterwasserreichs entflohen und diesmal an den Küsten des Roten Meers gestrandet. Mehr als 30 Meerjungfrauen kämpfen vom 18. bis 30. Oktober 2016 um die Beauty-Krone des zweiten „Internationalen Miss Mermaid Weltfinale” in Ägypten.



Der offizielle Titel Miss Mermaid International 2016 gehört zu den extravagantesten Model-Wettbewerben weltweit. Die Veranstalter, die bekannte Model-Agentur Euromodels, erhalten tatkräftig Unterstützung von den Partnern des Ägyptischen Fremdenverkehrsamts, EGYPTAIR, den RED SEA HOTELS und ETI.



Die RED SEA HOTELS, einer der marktführenden Hotelketten Ägyptens, stellt seine Hotels als Austragungsort der Veranstaltung zur Verfügung. An die feinsandigen Traumstrände der RED SEA HOTELS „Sunwing Waterworld Makadi“ und „The Palace Port Ghalib“ schaut nun die ganze Welt, wenn die wunderschönen Seejungfern im Alter von 17-30 Jahren ihre Schönheit präsentieren. Für das Spektakel mit großer Medienresonanz sind sie aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Serbien, Großbritannien, dem Kosovo, Tunesien, den USA, Singapur, Thailand, von den Philippinen und den Virgin Islands angereist.



Dank Muschelschalen, wasserfestem Make-Up und Blubberblasen verwandeln sich die RED SEA HOTELS selbst in eine Märchenwelt, nur über Wasser. ETI-Regionalleiter Süd Jochen Köhler ist begeistert von der Veranstaltung, die er begleitet. „Dank ihrem orientalischen Charme sind die RED SEA HOTELS perfekte Location für das Event. Die Teilnehmerinnen finden hier beste Bedingungen. Grandios ist der Anblick, sobald die Meerjungfrauen die faszienierende Unterwasserwelt Ägyptens betreten und durch das blaue Reich gleiten, als Zuschauer fühlt man sich wirklich in eine andere Welt versetzt.“



Unter dem Motto - “Sei immer Du selbst, es sei denn, Du kannst eine Meerjungfrau sein” - steht den attraktiven Badenixen eine aufregende Woche bevor. Unter anderem wartet eine Wasser- und Sport-Gaudi-Olympiade im riesigen Aquapark des „Sunwing Waterworld Makadi“ mit einer Gesamtrutschlänge von 515 m. Auf den Rutschen, unter Wasserfällen, in Swimmingpools mit und ohne Wellen und auf dem Flow Rider müssen sie stets eine gute Figur abgeben. Weitere aufregende Fotoshootings beim Schnorcheln, bei Modenschauen, beim Streckentauchen und beim Unterwasser-Modelling stehen ebenfalls an. Zudem können sie sich bei einem Talentwettbwerb den Gästen der RED SEA HOTELS präsentieren. Ihr gesponsertes Meerjungfrauenkostüm müssen sie übrigens täglich selbst aufpeppen.





Die Krönung zur Miss Mermaid 2016 und zur würdigen Nachfolgerin Arielles findet bei einem spektakulären Abendevent im „The Palace Port Ghalib“ unter Anwesenheit von VIPs und internationalen Medien statt. Neben der Muschelkrone warten ein 2-wöchiger Luxusurlaub im 5-Sterne Hotel „Makadi Spa“ von ETI und ein Jahresvertrag der Modelagentur Euromodels auf die Gewinnerin.



Tamer Marzouk, Ägyptischer Tourismus Botschaftsrat für Deutschland, Österreich, Schweiz & Polen ist überzeugt, dass Ägypten die ideale Kulisse für ein solch großartiges Event ist. “Nirgendwo anders liegen kristallklare Meeresfluten mit atemberaubenden, farbenfrohen Riffen, grüne Hotelanlagen mit dem einzigartigem Flair aus 1001 Nacht bei ganzjährig warmen Temperaturen so dicht beieinander und bieten perfekte Bedingungen für einen Wettbewerb der Superlative!”







Express Travel International GmbH ist ein Reiseveranstalter mit Sitz in Frankfurt am Main und wurde 1998 von Maja-Jennifer Köhl und Mohamed Samir gegründet. Mehr als 50 hochmotivierte Mitarbeiter arbeiten im Frankfurter Büro und werden von einem Service-Center in Erfurt unterstützt. Bekannt als marktführender Ägyptenveranstalter, hat sich „ETI – Ihr Sonnenspezialist" auch mit neuen Zielgebieten erfolgreich positioniert und bietet Reisen in die Türkei, Griechenland, Zypern, Marokko, Tunesien, Bulgarien, Kroatien, Italien, Spanien und Portugal. Das Hotelportfolio umfasst ca. 1000 Häuser in 11 sonnigen Urlaubsländern. ETI hat Schwestergesellschaften, die ebenfalls als Reiseveranstalter fungieren, in Österreich, der Schweiz, Ungarn, Slowakei und Slowenien sowie Großbritannien.



