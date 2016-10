Yachthotel Chiemsee erneut als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet

Großer Grund zur Freude im Yachthotel Chiemsee. Bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland ist das 4-Sterne-Haus in Prien am Chiemsee auf Platz 3 gewählt worden.

Christian H. Saxen (Hoteldirektor Yachthotel Chiemsee GmbH, links im Bild)zusammen mit Thomas Kühn

(firmenpresse) - Erneut gaben in diesem Jahr rund 4.000 Tagungsplaner Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler mehr als 20.000 Stimmen ab, um ihre Favoriten unter den "Besten Tagungshotels in Deutschland" zu bestimmen.

Im Rahmen einer feierlichen Gala konnte Hoteldirektor Christian H. Saxen die begehrte Auszeichnung in der Kategorie Event mit großer Freude entgegennehmen.

"Diese erneute Auszeichnung ist für uns als Yachthotel Familie eine Bestätigung für die Anstrengungen und Investitionen der jüngsten Zeit", so Hoteldirektor Christian Saxen.

Im Yachthotel Chiemsee wurden im vergangenen Jahr neben der Sanierung der Außenfassade und der Hälfte der Hotelzimmer auch Investitionen in moderne Tagungstechnik, Wellnesseinrichtungen und einen neuen Fitnessbereich getätigt. Im Frühjahr 2017 soll nun auch die Renovierung der restlichen Zimmer erfolgen. Auch eine Vergrößerung der Dachgeschosszimmer durch den Anbau von Dachgauben und die Erweiterung der prestigeträchtigen Turmsuite um eine Dachterrasse mit Chiemseeblick ist geplant.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM YACHTHOTEL CHIEMSEE

Das Haus am Westufer des "Bayerischen Meeres" verfügt über 100 Zimmer und Suiten und zählt zu den beliebtesten Hotelanlagen Deutschlands. Der hoteleigene Yachthafen mit großen Grünflächen und eigenem Badesteg zaubert ein maritimes Flair zum Wohlfühlen und Erholen. Mit seinen insgesamt 7 Tagungsräumen auf einer Gesamtfläche von mehr als 400m² ist das YACHTHOTEL das ideale Refugium für Tagungen mit 5 bis 190 Personen. Mit seinen Möglichkeiten für Teamevents und Rahmenprogramme direkt am Chiemsee und seiner näheren Umgebung richtet sich das Haus auch ganz besonders für den Tagungs- und Businessmarkt aus.

Einen Überblick über die im Verbund "TOP 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland" zusammengeschlossenen Häuser findet man im Internet unter www.top250tagungshotels.de Gerade auch Kunden dieser Häuser haben neben der hohen Qualität, die sie erwartet, andere besondere Vorteile. So kann man z.B. zu Veranstaltungen in diese Häuser besonders günstig mit der Deutschen Bahn anreisen oder aktuelle Beurteilungen anderer Tagungsplaner, Trainer oder auch Tagungsteilnehmer einsehen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.yachthotel.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Haus am Westufer des "Bayerischen Meeres" verfügt über 100 Zimmer und Suiten und zählt zu den beliebtesten Hotelanlagen Deutschlands. Der hoteleigene Yachthafen mit großen Grünflächen und eigenem Badesteg zaubert ein maritimes Flair zum Wohlfühlen und Erholen. Mit seinen insgesamt 7 Tagungsräumen auf einer Gesamtfläche von mehr als 400m² ist das YACHTHOTEL das ideale Refugium für Tagungen mit 5 bis 190 Personen. Mit seinen Möglichkeiten für Teamevents und Rahmenprogramme direkt am Chiemsee und seiner näheren Umgebung richtet sich das Haus auch ganz besonders für den Tagungs- und Businessmarkt aus.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Yachthotel Chiemsee GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Yachthotel Chiemsee GmbH

Christia Saxen

Harrasser Str 49

83209 Prien am Chiemsee

saxen(at)yachthotel.de

004980516960

http://www.yachthotel.de



Datum: 28.10.2016 - 17:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1418313

Anzahl Zeichen: 2557

Kontakt-Informationen:

Firma: Yachthotel Chiemsee GmbH

Ansprechpartner: Christia Saxen

Stadt: Prien am Chiemsee

Telefon: 004980516960





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung