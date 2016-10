TwoTickets.de stellt das Deutsche Technikmuseum in Berlin vor

Berlin, 28.10.2016 Der Kulturentdecker Club TwoTickets.de vergibt Freikarten für das Deutsche Technikmuseum in Berlin.



Das Deutsche Technikmuseum wurde 1982 gegründet und steht in der Tradition zahlreicher technikhistorischer Sammlungen, die bereits seit über 120 Jahren in Berlin beheimatet waren oder in Berlin Ihre neue Heimat fanden.



Die Zielsetzung der Institution ist die Vermittlung der Bezüge zwischen dem vielfältigen Spektrum von älterer und moderner Technik zur Kultur- und Alltagsgeschichte des Menschen. Zudem ist das Museum ein interaktiver Lern- und Erlebnisort. Es gibt zahlreiche Vorführungen und Besucheraktivitäten sowie thematische Führungen durch die Ausstellungen, welche durch das historische Archiv und eine technikhistorische Bibliothek abgerundet werden.



Gegenwärtig werden auf rund 26.500 qm Ausstellungsfläche in 14 Abteilungen die zahlreichen Ausstellungstücke präsentiert. In den Daueraustellungen kann viel wissenswertes über die Kulturgeschichte der Kommunikations-,Verkehrs-, Produktions- und Energietechnik erfahren werden; in der Ausstellung "Lebenswelt Schiff" werden Exponate zur Binnen- und Hochseeschiffahrt ausgestellt.



Der historische Lokschuppen mit seinen 40 Schienenfahrzeugen in Originalgröße lässt das Herz jedes Eisenbahn-Fans höher schlagen während in der Ausstellung "Vom Ballon zur Luftbrücke", auf 6.000 qm die wesentlichen Entwicklungen und Ereignisse aus ca. 200 Jahren deutscher Luftfahrtgeschichte gezeigt werden und die Freunde der Luftfahrt nicht zu kurz kommen. Des Weiteren erwarten Sie in den Dauerausstellungen zahlreiche Radios, Foto- und Filmkameras, wissenschaftliche Instrumente, zischende Dampfmaschienen und Dieselmotoren, Papiermaschienen, Druckpressen, der erste Computer der Welt, eine historische Brauerei und vieles mehr.



Zusätzlich zu den Daueraustellungen werden thematisch sehr breit gefächerte Sonderausstellungen gezeigt, welche oft von Symposien, Kongressen und Vortragsreihen begleitet werden. In diesem Zusammenspiel wird durch das Museum aktiv die politische und wissenschaftliche Debatte über die Rolle von Technik und Wissenschaft in modernen Gesellschaften gestaltet und stärkt das Profil des deutschen Technikmuseums als anerkannte und unabhängige Bildungsinstitution.





Das Deutsche Technikmuseum liegt nahe dem Potsdamer Platz am Gleisdreieck auf dem Gelände des Anhalter Güterbahnhofs und bietet mit dem großen Museumspark eine Naturoase inmitten der Großstadt.



Über TwoTickets.de



TwoTickets.de ist ein deutschlandweiter Kulturentdecker Club. Unter dem Motto "Die Stadt ist draußen" erleben unsere Mitglieder jeden Monat neue Veranstaltungen aus dem gesamten Freizeitspektrum von Kultur über Entertainment bis hin zum Sport - immer zu zweit. Der Kalender von TwoTickets.de listet zehntausende Veranstaltungen in den sieben Rubriken Party, Musik, Klassik, Bühne, Film, Kunst & Wissen und Sport mit insgesamt 98 Genres.







