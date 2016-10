Variabel, widerstandsfähig und pflegeleicht

StoneTec-PRO Waschtische von CONTI+überzeugen im gewerblichen Sanitärbereich

(PresseBox) - Für besondere Design-Ansprüche in gewerblichen und öffentlichen Sanitärbereichen bietet CONTI+ mit seinen StoneTec-PRO Waschtischen die optimale Lösung. Variabel lassen sich die Einzel-, Doppel-, Reihen- und Nischenwaschtische an die jeweilige Einrichtung anpassen. Eine Vielzahl an Formen und Designs machen die StoneTec Modelle zur ersten Wahl. Auch Maßanfertigungen sind möglich.

Der Werkstoff StoneTec-PRO überzeugt mit seinen äußerst funktionalen Eigenschaften: Der moderne Mineralwerkstoff ist vollständig durchgefärbt und dank Porenfreiheit überaus hygienisch und leicht zu reinigen. Seine Robustheit prädestiniert ihn für den Einsatz in stark beanspruchten Sanitärräumen.

Zusätzlich überzeugt das Material durch eine warme Haptik und edle Optik.





