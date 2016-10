rbb exklusiv: GEW kritisiert Berliner Bildungssenatorin Scheeres als unfair

(ots) - Die Lehrergewerkschaft GEW hat die Berliner

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) für ihren Umgang mit der

aktuellen Bildungsstudie kritisiert.



Der Berliner GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann sagte am Freitag im

rbb-Inforadio, er finde Scheeres' Reaktion unlauter. Laut der Studie

liegen Berliner Neuntklässler bei ihren Deutschkenntnissen im

bundesweiten Vergleich auf dem vorletzten Platz. Dazu Erdmann: "Die

Bildungssenatorin hat sich [...] zitieren lassen, dass sie die

Lehrkräfte auffordert, aus der Studie selbst Konsequenzen zu ziehen.

Sie versucht damit, die Verantwortung, die sie und ihre Verwaltung

haben, auf die Lehrkräfte abzuwälzen. Das ist nicht fair."



Erdmann sagte, die vergangenen Schulreformen in Berlin hätten die

Lehrer fast ohne zusätzliches Personal stemmen müssen. "Die

Lehrkräfte sind hier besonders geschröpft worden. Besonders die

sogenannten Brennpunktschulen brauchen mehr Ressourcen, zum Beispiel

mehr Sozialpädagogen. Wir sind außerdem im Dialog mit der

Senatsverwaltung, wie wir die besten Lehrkräfte an diese Schulen

bekommen. In vielen Brennpunktschulen gibt es keinen einzigen

ausgebildeten Mathematiklehrer mehr. Die sind sowieso Mangelware und

können sich die Schulen aussuchen - da ist so eine Brennpunktschule

nicht besonders attraktiv."







Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

INFOradio

Chef / Chefin vom Dienst

Tel.: 030 - 97993 - 37400

Mail: info(at)inforadio.de



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 17:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1418317

Anzahl Zeichen: 1739

Kontakt-Informationen:

Firma: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 48 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung