Frankfurter Rundschau: Nur der erste Schritt

(ots) - Das Recht der Arbeitnehmer oder

Arbeitnehmerinnen zu erfahren, wie viel der Kollege oder die Kollegin

verdient, gilt nur für Betriebe mit mehr als 200 Mitarbeitern. Das

ist besser als das, was im Koalitionsvertrag beschlossen wurde, denn

da sollte dieser Anspruch nur für Betriebe ab 500 Mitarbeitern

gelten. Es ist aber auch schlechter als das, was Familienministerin

Manuela Schwesig (SPD) gefordert hatte. Sie wollte diesen

Auskunftsanspruch für alle Betriebe. Dagegen sträubte sich die Union

und forderte Nachbesserungen. Erreicht werden damit nur 14 statt 43

Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Doch es gibt keinen

ersichtlichen Grund, warum nicht jeder das Recht haben sollte, seinen

Lohn mit dem des Kollegen zu vergleichen. Dass ausgerechnet kleine

und mittlere Betriebe, die oft keine Tariflöhne zahlen und in denen

besonders viele Frauen arbeiten, davon befreit sind, ist ärgerlich.

Wenn Betriebe Männer und Frauen für ihre Arbeit gleich entlohnen,

brauchen sie Transparenz nicht zu fürchten.







Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Frankfurter Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 16:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1418318

Anzahl Zeichen: 1331

Kontakt-Informationen:

Firma: Frankfurter Rundschau

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung