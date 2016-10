Beschlüsse der Ministerpräsidenten zur Sportwettenregulierung sind Schritt in die richtige Richtung

(ots) - Der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) begrüßt die

Verständigung der Ministerpräsidenten auf die Einführung eines

qualitativen Erlaubnisverfahrens für Sportwettenanbieter. Bei der

heutigen Ministerpräsidentenkonferenz in Warnemünde haben die

Regierungschefs Eckpunkte einer reformierten Glücks- und

Sportwettenregulierung in Deutschland skizziert.



DSWV-Präsident Mathias Dahms erklärt:



"Die Einigung der Ministerpräsidenten stimmt uns hoffnungsvoll.

Seit Jahren betonen die seriösen Sportwettenanbieter, dass eine

zahlenmäßige Begrenzung der Konzessionen verfassungs- und

europarechtswidrig ist. Mit der Einführung eines echten

Erlaubnissystems kann nun endlich Rechtssicherheit hergestellt

werden."



Dahms ist optimistisch, dass die Ministerpräsidenten ihren Worten

nun schnell Taten folgen lassen:



"Die Absichtserklärungen müssen jetzt konsequent umgesetzt werden.

Dafür braucht es einen neuen Glücksspielstaatsvertrag mit neuer

Systematik: Das europarechtswidrige Sportwettenmonopol darf nicht nur

zeitweise suspendiert, sondern muss vollständig abgeschafft werden."



Der DSWV wird sich auch weiterhin konstruktiv in die Diskussion

über eine reformierte Sportwettenregulierung einbringen und erhofft

sich einen ergebnisoffenen Diskussionsprozess mit Politik und

Behörden, der in einen unionsrechtskonformen Staatsvertrag mündet.



Durch die nun anstehende Staatsvertragsnovelle dürften sich die

von einigen Ländern geplanten Duldungsverfahren für

Sportwettenanbieter erübrigen. Durch Duldungen, die von Land zu Land

unterschiedlich sind, wäre - ohne Rechtsgrundlage - eine für

Verbraucher und Anbieter unzumutbare Kleinstaaterei entstanden.

Mathias Dahms ergänzt: "Es ist gut, dass wir durch die Einigung der

Ministerpräsidenten nun wieder auf einen bundesweit einheitlichen Weg

zusteuern."





Über den DSWV



Der Deutsche Sportwettenverband (DSWV) wurde im Jahr 2014 von den

führenden deutschen und europäischen Sportwettenanbietern in Berlin

gegründet. Mit Sitz im Haus der Bundespressekonferenz versteht sich

der Verband als öffentlicher Ansprechpartner, insbesondere für

Politik, Sport und Medien.



Alle Mitgliedsunternehmen verfügen über Lizenzen in

EU-Mitgliedsstaaten und streben eine Regulierung und Konzessionierung

auch für den deutschen Markt an. Die meisten Mitglieder sind auch als

Sponsoren im Profisport aktiv.







