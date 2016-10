neues deutschland: Völkerrechtlichen Ächtung der Atomwaffen: Harte Währung der Macht¶

(ots) - Die Frage, was man heutzutage eigentlich mit über

15 000 nuklearen Sprengköpfen anfangen will, konnte noch niemand

überzeugend beantworten. Sicher, es sind keine 70 000 mehr, wie in

den kältesten Zeiten des Kalten Kriegs. Aber es bleibt eine nach wie

vor monströse Overkill-Kapazität, mit der man den Planeten Erde und

die Menschheit gleich mehrfach eliminieren könnte. Für die einzelnen

Kernwaffenstaaten allerdings ist die Sicht eine andere: Die Atombombe

ist eine harte internationale Währung der Macht. Deshalb wuchs die

Zahl der Nuklearmächte in den vergangenen Jahren, deshalb wehren sie

sich so vehement gegen alle Bemühungen, diese

Massenvernichtungswaffen endlich grundsätzlich völkerrechtlich zu

ächten. Insofern ist es schon ein Erfolg, dass ihr Verbot nun auf die

Agenda der UN-Vollversammlung kommen soll - auch wenn der Weg zur

vollständigen Liquidierung der atomaren Arsenale steinig und noch

lang ist. Doch selbst diesen ersten Schritt aus dem Pandämonium des

nuklearen Irrsinns will die Bundesregierung im Unterschied zur

übergroßen Mehrheit in der Staatengemeinschaft nicht gehen. Anders

als in politischen Sonntagsreden und Weißbüchern propagiert,

ignoriert sie in der Praxis die niemals wirklich kontrollierbaren

Risiken und die nicht akzeptablen humanitären Konsequenzen dieser

gefährlichsten aller Waffen. Zu Recht sprechen zivilgesellschaftliche

Gruppen da von einer Schande für Deutschland.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.10.2016 - 17:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1418324

Anzahl Zeichen: 1775

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung