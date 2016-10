Traditionsmarke Alma präsentiert sich rundum neu

Ab sofort präsentiert sich das älteste Markenzeichen der österreichischen Milchwirtschaft, die Käse-Sennerin von Alma, im neuen Gewand und wartet mit neuen Produkten auf.

Das traditionelle Marken-Testimonial: die Alma-Sennerin.

(firmenpresse) - 1921 wurde „Alma“ als Käsemarke eingeführt und die Sennerin in der traditionellen Bregenzerwälder Tracht wurde zur bekanntesten Markenbotschafterin der österreichischen Milchwirtschaft. Jetzt wurde der Markenkern mit Fingerspitzengefühl geschärft, der Auftritt vereinheitlicht und dem Zeitgeist angepasst: von der Verpackung bis zur Website präsentiert sich Alma im neuen Gewand!



Echt und traditionell



Vier von fünf Österreichern kennen die Käsemarke Alma. Das Alma Rahm Eckerl ist das traditionsreichste Produkt im Käseregal. In den letzten Jahren hat sich viel getan: Das Sortiment wurde stark in Richtung ursprungsgeschützter Vorarlberger Bergkäse, Alpkäse und diverse Schnittkäsespezialitäten ausgebaut. So soll die Marke zukünftig noch stärker für echte und traditionelle Käsespezialitäten aus Vorarlberg stehen. Diese Produkte werden mit großer Sorgfalt noch wie früher in kleinen Berg- und Alpsennereien im Kupferkessel gekäst. Einzigartiger Geschmack und höchste Qualität sind das Ergebnis.



Neugestaltung für den Handel und Direktvertrieb



Die Verpackungen des kompletten Sortiments wurden optisch überarbeitet. Die Produkte kommen jetzt sukzessive in den Handel, der nach wie vor den Hauptabsatzweg für die Alma Natur- und Schmelzkäsespezialitäten darstellt. Das Logo wurde leicht modernisiert. Das Marken-Testimonial, die Sennerin in der weißen Bregenzerwälder Juppe, wurde auf allen Verpackungen integriert. So wird ein stärkeres Regalbild und hohe Wiedererkennung erzielt. Für die Kommunikation der Markenwelt wurden ausschließlich Landschaften aus dem Bregenzerwald herangezogen. Die Umsetzung erfolgte durch die Dornbirner Werbeagentur BAP (Baschnegger, Ammann & Partner).



Auch der Auftritt der beiden Käslädele (Hard und Lochau) sowie der drei Alma-Bergsennereien (Lutzenreute, Hinteregg und Schnepfau) wird der neuen Markenwelt angepasst. Ein Highlight stellt der neu gelaunchte Webshop dar. Kunden können sich ihre Lieblingsprodukte so jederzeit bequem nach Hause liefern lassen.





TV-Kampagne und Produktinnovationen



Abgerundet wird der umfassende Relaunch durch neue Produkte und klassische Werbemaßnahmen. Der Alma-Reibkäse in vier verschiedenen Sorten ist nun im praktischen, wiederverschließbaren Standbeutel verpackt und wird ab November mit einer großen Kampagne im Fernsehen beworben. Zu den weiteren Innovationen im Sortiment zählt auch die Alma-Heumilchcreme: Verfeinert mit steirischem Kren oder Tiroler Speck handelt es sich hierbei um den ersten Heumilchkäse zum Streichen im praktischen Becher. Weiters gesellen sich zu den Schnittkäsesorten Kräuter- und Alpenschatz zwei Neuheiten mit essbarerer Kräuterrinde: der Winzerschatz und Holderschatz.







Objekt 12 - Kommunikation nach Plan

Werner F. Sommer

Seeschanze 5/10

A 6900 Bregenz

+43 699 1025 4817

wfs(at)objekt12.com

Objekt 12 - Kommunikation nach Plan

Werner F. Sommer

Seeschanze 5/10

A 6900 Bregenz

+43 699 1025 4817

wfs(at)objekt12.com

