Achtsamkeit in der Kindererziehung und Familie

(firmenpresse) - In den letzten Jahren wurde das Konzept "Achtsamkeit" in vielen verschiedenen Bereichen diskutiert. Doch in der Erziehungswissenschaft hat es bisher erstaunlich wenig Resonanz gefunden. In ihrem Buch "Die Bedeutung von Achtsamkeit in der familiären Kindererziehung. Eine Untersuchung zur subjektiven Sicht der Eltern" untersucht Sonja Gross die Möglichkeiten und Grenzen einer "achtsamen Erziehung". Das Buch erscheint bei Studylab im GRIN Verlag.

Der Begriff der Achtsamkeit hat eine lange Tradition und wird heute vor allem im psychologischen Kontext angewendet. Doch können die Effekte psychologischer Trainingsprogramme auf den Bereich der Kindererziehung übertragen werden? Trägt eine gesteigerte Achtsamkeit der Eltern zu einer entwicklungsförderlichen Erziehung bei? Um diese Fragen zu beantworten, untersucht Sonja Gross, welche Bedeutung Achtsamkeit in der Kindererziehung für die Eltern hat.

Gross gibt in "Die Bedeutung von Achtsamkeit in der familiären Kindererziehung" einen Überblick über die Entstehung des Achtsamkeitsbegriffs und die Entwicklungsgeschichte der Kindererziehung. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Perspektive der Eltern, der sich Sonja Gross mithilfe qualitativer Interviews nähert. Zwei Familien geben Einblick in ihren Familienalltag und Auskunft darüber, was Achtsamkeit für sie bedeutet. Sonja Gross ordnet die subjektiven Einschätzungen der Eltern in den Forschungsstand ein. Sie kommt zu dem Schluss, dass Achtsamkeit von Rahmenbedingungen abhängig ist und der Faktor Zeit eine größere Bedeutung hat als bisher angenommen.

Das eBook ist im August 2016 im GRIN Verlag erschienen (ISBN: 978-3-668-27989-6) und demnächst auch als gedrucktes Buch erhältlich (ISBN: 978-3-94-645890-6).

Der GRIN Verlag publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher.

GRIN Verlag / Open Publishing GmbH

GRIN Verlag / Open Publishing GmbH

Janine Linke

Nymphenburger Str. 86

80636 München

presse(at)grin.com

+49-(0)89-550559-27

http://www.grin.com



