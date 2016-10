Eventagentur Passepartout zieht erfolgreiche Jahresbilanz

Für die Eventagentur passepartout geht ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zu Ende. Und auch das Jahr 2017 sieht mehr als vielversprechend aus.

(firmenpresse) - 2016 haben die Meerbuscher Experten für Live-Kommunikation europa- und deutschlandweit zahlreiche Events und Incentives realisiert. Darüber hinaus konnte sich das Team um Geschäftsführer Thorsten Kalmutzke über zahlreiche Pitchgewinne freuen.



Kurz vor Ende des Geschäftsjahres 2016 zieht die Eventagentur passepartout eine positive Jahresbilanz. Neben dem Ausbau des Bestandskundengeschäfts gelang es den Experten, Projekte von Neukunden erfolgreich umzusetzen und abzuschließen.



Darüber hinaus sieht Geschäftsführer Thorsten Kalmutzke optimistisch in das neue Geschäftsjahr 2017: "Ein äußerst spannendes Jahr. Angefangen mit unserem Umzug von Geldern nach Meerbusch, haben wir einen Neuanfang nicht nur räumlich, sondern auch durch Um- und Neustrukturierungen vollzogen. Weiterhin steht bei passepartout alles im Zeichen des Wachstums - eine Herausforderung, der wir mit personeller Aufstockung und Bildung neuer Projekt-Teams Rechnung tragen." Ein großes Projekt im nächsten Jahr sei die Jubiläumsveranstaltung der Deutschen Bundesbank Frankfurt. Anlässlich des 60. Geburtstages inszeniert passepartout den Tag der Offenen Tür mit einer Vielzahl von Gästen aus Frankfurt und Umgebung.



Wandel im Bereich Incentives



Im Bereich der Incentives habe in den letzten beiden Jahren - bedingt durch die angespannte politische Situation - ein starker Wandel statt gefunden, so Thorsten Kalmutzke. Die Destinationen Spanien, Portugal, Kroatien seien beliebter denn je - aber auch die nordischen Destinationen rückten immer mehr in den Fokus der Unternehmen. Nicht zuletzt auch durch den sympathischen Auftritt der isländischen Fußballmannschaft und ihrer Fans anlässlich der diesjährigen EM.





Ausblick auf das Jahr 2017



In 2016 seien bereits grundlegende Weichen für die nächsten 2 Jahre gestellt worden und angesichts der für 2016 übertroffenen Ziele und der guten Auftragslage 2017 könne die Eventagentur passepartout motiviert und voller Freude in die Zukunft schauen.





Die Eventagentur passepartout gehört nun seit mehr als 17 Jahren zu den führenden Agenturen für Live Kommunikation und hat seitdem mehr als 1.000 nationale und internationale Projekte für Kunden unterschiedlichster Branchen umgesetzt.







http://www.passepartout-gmbh.de



passepartout - agentur für events GmbH

Meerbuscher Strasse 64-78, 40670 Meerbusch

