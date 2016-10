Rheinische Post: Kommentar: Rente braucht Zeit

(ots) - Die große Koalition steht vor schwierigen

Renten-Entscheidungen. Sie sollte diese aber unbedingt nur auf die

Themen beschränken, die im Koalitionsvertrag stehen. Das größere

Thema, wie sich das Rentenniveau nach 2030 stabilisieren ließe und

Altersarmut am effektivsten eingedämmt werden könnte, sollte sie

jetzt nicht mehr anpacken. Es ist gefährlich, hier nur aus Angst vor

einem Renten-Wahlkampf 2017 schon schnelle Festlegungen zu treffen.

Die Politik sollte die Aufgabe der Konsensfindung über einen neuen

Generationenvertrag lieber einer neuen Rentenkommission in der

nächsten Legislatur übertragen, die dafür einige Zeit bräuchte. Jetzt

muss die Regierung nur entscheiden, ob sie die im Koalitionsvertrag

vereinbarte Angleichung der Ost-Renten ans West-Niveau und die

Einführung einer Mindestrente tatsächlich noch umsetzen will. Beides

ist unausgegoren, beides wird sehr teuer und beides schafft auch neue

Ungerechtigkeit. Bei den Ost-Renten empfiehlt es sich, lieber

abzuwarten, ob sie nicht durch die jährlichen Rentenanpassungen

ohnehin bald sehr nah ans West-Niveau heranreichen.







