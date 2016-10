GLOBAL BIOENERGIES: EMISSION ALLER BEOCABSA ZUGUNSTEN DES INVESTITIONSFONDS BRACKNOR INVESTMENT UND EMISSION EINER ZWEITEN TRANCHE VON EINER ZWEITEN TRANCHE VON OCABSA FÜR EINEN GESAMTWERT VON ?750000

Global Bioenergies: Emission aller BEOCABSA zugunsten des Investitionsfonds

Bracknor Investment und Emission einer zweiten Tranche von OCABSA für einen

Gesamtwert von ? 750 000





Evry (Frankreich) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), 28. Oktober 2016 -

Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE) gibt die effektive Bereitstellung

der flexiblen Anleihen-Finanzierung durch den Investitionsfonds Bracknor

Investment bekannt. Die Finanzierung erfolgt durch die vorbehaltene Emission von

14 Emissionsscheinen ("Bons d'Emission" bzw. "BE") von Aktienoptionsanleihen

("obligations convertibles en actions" bzw. "OCA") welche mit

Aktienoptionsscheinen ("bons de souscription d'actions" bzw. "BSA") ausgestattet

sind. (die OCA und BSA werden zusammen als "OCABSA", und mit den BE als

"BEOCABSA" bezeichnet). Diese Finanzierung wurde am 23. September 2016 in einer

Pressemitteilung von Global Bioenergies bekannt gegeben.



Es sei daran erinnert, dass Global Bioenergies im Rahmen einer Pressemitteilung

vom 23. September 2016 bekannt gegeben hatte, dass die Emission einer ersten

Tranche von 20 OCABSA zugunsten von Bracknor Investment mit einem Anleihe

Nominalwert von ? 750 000 auf der Grundlage des 8. Beschlusses der gemischten

Hauptversammlung vom 3. Juni 2015 erfolgt war. In der Pressemitteilung war

ferner erläutert, dass die nachfolgenden 280 OCABSA - vorbehaltlich der

Zustimmung durch die Aktionäre anlässlich der heute abgehaltenen

außerordentlichen Hauptversammlung - in 14 Tranchen im Wert von jeweils ? 750

000 emittiert werden, und zwar unter Ausschluss des bevorzugten Bezugsrechts

zugunsten von Bracknor Investment bei Ausübung der Bracknor Investment kostenlos

zugeteilten Emissionsscheine, die letzteren dazu verpflichten, diese unter



Einhaltung bestimmter in der genannten Pressemitteilung ausgeührten Bedingungen

zu zeichnen.

Die heute abgehaltene außerordentliche Hauptversammlung von Global Bioenergies

hat der Finanzierung zugestimmt.

Gestützt auf die dem Verwaltungsrat im ersten Beschluss der heutigen

außerordentlichen Hauptversammlung - welche auf der Grundlage von Artikel

L. 225-138 des französischen Handelsgesetzbuches (Code de commerce) und dem

zwischen Bracknor Investment und Global Bioenergies am 22. September 2016

unterzeichneten Vertrag entschied - gewährten Kompetenzdelegation, hat der

Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 28. Oktober 2016 beschlossen, 14 BEOCABSA

zugunsten von Bracknor Investment zu begeben.

Im Rahmen der endgültigen Umsetzung dieser Finanzierung ist angegeben, dass

Bracknor Investment heute einen zweiten Emissionsschein ausgeübt hat, der Global

Bioenergies zur Emission von 20 OCABSA mit einem Nominalwert von jeweils ? 37

500 sowie einer Aktienoptionsanleihe (OCA) mit dem gleichen Nominalwert (ohne

BSA) als pauschale Bereitstellungsprovision in Zusammenhang mit dieser Ziehung

veranlasst.

Die Hauptmerkmale der Emissionsscheine, der OCA und der BSA sind der von Global

Bioenergies am 23. September 2016 veröffentlichten Pressemitteilung zu

entnehmen, welche auf der Webseite www.global-bioenergies.com der Gesellschaft

abrufbar ist. Es wird darauf hingewiesen, dass, falls der Aktienkurs den

doppelten Wert des Ausübungspreises bestimmter BSA erreichen sollte, 80 % der

genannten BSA auf einfaches Ersuchen von Global Bioenergies ausgeübt werden

müssen. Global Bioenergies veröffentlicht auf ihrer Webseite eine stets

aktualisierte Übersichtstabelle über die Emissionsscheine, die OCA, die BSA und

die Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Vorgang keine Erstellung eines

Prospekts, der durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF genehmigt

werden muss, erfordert.

Die Auswirkung der Emission der 280 OCABSA und der 14 OCA (falls der Höchstwert

erreicht werden sollte) auf die Beteiligung am Stammkapital eines Aktionärs, der

vor der Begebung einen Anteil von 1 % am Gesellschaftskapital hält und die

Emission nicht zeichnet, würde unter Ansatz der Anzahl der das Kapital zum

27. Oktober 2016 bildenden Aktien wie folgt ausfallen:



+----------------------+-----------------------+

Theoretische Beteiligung am |Auf der Grundlage der | Verwässerte Basis der |

Gesellschaftskapital |am Stichtag in Umlauf | verwässernden |

| befindlichen Aktien | Instrumente, die vor |

| (3 232 967) |dem 28.10.2016 begeben |

| | wurden |

+-------------------------------+----------------------+-----------------------+

|Vor Ausgabe der neuen | | |

|Stammaktien der Gesellschaft, | | |

|die aus der Umwandlung aller | 1,00% | 0,90% |

|OCA und der Ausübung aller BSA | | |

|der Tranchen 2 bis 15 entstehen| | |

+-------------------------------+----------------------+-----------------------+

|FINANZIERUNG DURCH BEGEBUNG VON| | |

|OCABSA: | | |

+-------------------------------+----------------------+-----------------------+

|Nach Begebung von 33 439 neuen | | |

|Stammaktien der Gesellschaft, | | |

|die | 0,99% | 0,89% |

|durch die Umwandlung der einzig| | |

|aus der 2. Tranche stammenden | | |

|OCA entstehen | | |

+-------------------------------+----------------------+-----------------------+

|Nach Begebung von 15 126 | | |

|zusätzlichen neuen Stammaktien,| | |

|die durch | 0,99% | 0,88% |

|die Ausübung der mit den OCA | | |

|der 2. Tranche verbundenen BSA | | |

|entstehen | | |

+-------------------------------+----------------------+-----------------------+

|Nach Begebung von 434 707 | | |

|zusätzlichen neuen Stammaktien | | |

|der Gesellschaft, die durch die| 0,87% | 0,79% |

|Umwandlung der OCA aus der 3. | | |

|bis 15. Tranche entstehen | | |

+-------------------------------+----------------------+-----------------------+

|Nach Begebung von 196 651 | | |

|zusätzlichen neuen Stammaktien,| | |

|die durch die Ausübung der mit | 0,83% | 0,75% |

|den OCA der 3. bis 15. Tranche | | |

|verbundenen BSA entstehen | | |

+-------------------------------+----------------------+-----------------------+



Die Berechnung der Verwässerung der 3. bis 15. Tranche erfolgte auf der

Grundlage der Berechnungen der heute emittierten 2. Tranche, d. h. mit einem

volumengewichteten Durchschnittskurs von ?24,7994. Diese Verwässerungssimulation

kann weder die endgültige Zahl der auszugebenden Aktien noch ihren

Emissionspreis vorhersehen, welcher in Abhängigkeit des Börsenkurses gemäß den

in der Pressemitteilung vom 23. September beschriebenen Modalitäten bestimmt

wird.

Zur Erinnerung: Global Bioenergies hat per 23. September 2016 die PACEO

Vereinbarung mit der Société Générale ausgesetzt.

Dazu erläutert François Henri Reynaud, der Finanzvorstand von Global

Bioenergies: "Diese neue Finanzierung bedeutet, dass die Finanzen des

Unternehmens mindestens bis Ablauf des Vertrag mit Bracknor abgesichert sind und

sie verbessert ebenfalls die Liquidität der Aktie."

Der Generaldirektor von Global Bioenergies, Marc Delcourt, erklärt in diesem

Zusammenhang: "Der flexible Finanzierungsmechanismus ist der derzeitigen

Situation, in der sich das Unternehmen in einem von positiven Veränderungen

geprägten makroökonomischen Umfeld rasch entwickelt, gut angepasst."

Pierre Vannineuse, CEO von Bracknor Investment, erläutert: "Diese zweite

Finanzierungstranche versteht sich als Fortsetzung unserer langfristig

angelegten Zusammenarbeit mit Global Bioenergies. Mit den bereits erzielten

Fortschritten sind wir sehr zufrieden. Nach der Zustimmung der Hauptversammlung

setzten wir uns nun dafür ein, das Wachstum des Unternehmens langfristig und auf

proaktive Weise zu unterstützen."



A propos de GLOBAL BIOENERGIES



Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe à

développer un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarbures

par fermentation. La société s'est focalisée dans un premier temps sur la

fabrication biologique d'isobutène, une des plus importantes briques

élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en carburants,

plastiques, verre organique et élastomères. Global Bioenergies continue

d'améliorer les performances de son procédé, mène des essais sur son unité

pilote, termine la construction d'un démonstrateur industriel en Allemagne et

prépare la première usine de pleine taille au travers d'une Joint-Venture avec

Cristal Union nommée IBN-One. La société a également répliqué ce premier succès

au propylène et au butadiène, deux autres molécules de la famille des oléfines

gazeuses qui constituent le coeur de l'industrie pétrochimique. Global

Bioenergies est cotée sur Alternext d'Euronext à Paris (FR0011052257 - ALGBE) et

fait partie de l'indice Alternext Oseo Innovation.



Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur

www.global-bioenergies.com





Über BRACKNOR



Die Bracknor Capital LTD ist Anlageverwalter der Bracknor Investment (Dubai,

Vereinigte Arabische Emirate). Bracknor investiert weltweit in das Eigenkapital

von KMU, die ihrer Einschätzung nach einen einmaligen Wettbewerbsvorteil haben

und sowohl kurz- als auch langfristig Wachstumsperspektiven eröffnen. Ziel ist

es, diesen Unternehmen eine konkurrenzfähige Finanzierung ihrer

Wachstumsmaßnahmen bzw. ihres Betriebskapitalbedarf zu ermöglichen.

BRACKNOR wird über ihren Vorsitzenden Aboudi Gassam von der saudische Gruppe MS

Group (Jeddah) http://mscc.com.sa unterstützt, die den Unternehmen des BRACKNOR-

Portfolios Entwicklungs- und Partnerschaftsmöglichkeiten anbietet, insbesondere

in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats GCC.



www.bracknor.com











