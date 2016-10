Sanierung der liechtensteinischen Valartis Finance Holding AG erfolgreich umgesetzt - Finalisierung des Sanierungsplanes der Valartis Group AG Ende November erwartet

Das Fürstliche Landgericht in Liechtenstein hat mit heutigem Entscheid das

Gesuch um Aufhebung des Konkurs­aufschubes der Valartis Finance Holding AG nach

dem erfolg­reichen Abschluss des Sanie­rungsprozesses[1] bewilligt. Die Valartis

Finance Holding AG ist die liech­ten­steinische Finanzholding der Valartis Group

AG, Baar. Sie hat nach dem Vollzug der Ver­kaufs­transaktion der

liechtensteini­schen Bankengruppe (Closing) am 20. September 2016[2] alle

ausstehenden Verbindlichkeiten bedient und ist heute vollständig saniert und

schulden­frei. Auf dieser Basis kann auch die Valartis Group AG ihren

Sanierungsplan finalisieren und das Gesuch um Aufhebung der Nachlassstundung

beim Kantonsgericht Zug einreichen.[3] Der Entscheid des Kantons­gericht Zug

wird für Ende November erwartet.





Agenda

Generalversammlung 2017 16. Mai 2017





Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing, Valartis Group AG

Tel. +41 44 503 54 02, MediaRelations(at)valartis.ch





Valartis Group

Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Finanzgruppe mit Standorten in

der Schweiz, in Luxemburg sowie in Moskau und St. Petersburg. Valartis Group AG

(Baar, Schweiz) ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert. Die

weitergeführten Aktivitäten umfassen die Bereiche Finanzdienstleistungen,

Immobilienprojekte und Private Equity.

www.valartisgroup.ch





[1] s. auch Medienmitteilung vom 16. November 2015: Valartis Group AG, Baar, in

provisorischer Nachlassstun­dung: Gesuch um definitive Nachlassstundung wird

heute eingereicht;

http://www.valartisgroup.ch/de/News-Medien/News-Medienmitteilungen/

[2] s. auch Medienmitteilung vom 21.9.2016: "Vollzug der Übernahme der Valartis

Bank (Liechtenstein) AG durch die Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd. -

letzte Vorbedingung für erfolgreiche Umsetzung der Sanierungspläne erfüllt.";

http://www.valartisgroup.ch/de/News-Medien/News-Medienmitteilungen/

[3] Gegenwärtig wurde die Nachlassstundung in der Schweiz bis 23. November 2016

gewährt.



Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/143135/R/2052673/768283.pdf







Valartis Group AG

